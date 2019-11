Em junho de 2018, a Vale inspecionou a barragem e preencheu um relatório com os dados recolhidos. Segundo a ANM, esse relatório teve duas versões: uma entregue à entidade reguladora em que é mostrada uma imagem da barragem com um problema no escoamento de água, um problema que não afeta a segurança da mesma, e outra contém os registos internos da empresa mineira. Esta última versão tem uma imagem que mostra sedimentos à saída de um dos drenos barragem. Esses sedimentos podem ser indicadores de um problema grave, facto que se veio a confirmar oito meses depois.

A tragédia matou pelo menos 252 pessoas e existem ainda 18 que permanecem desaparecidas ou não identificadas. Os bombeiros trabalham há quase 300 dias - o colapso aconteceu em fevereiro - e não há previsão para o fim das buscas.

A empresa mineira Vale ocultou os problemas que encontrou na barragem do Brumadinho antes da sua rutura. Quem o diz é a Agência Nacional de Mineração, citada pelo jornal Globo, que aponta para a empresa acusando-a de não ter transmitido ao órgão regulador do setor os problemas que encontrou naquela barragem meses antes do colapso da mesma.