Três empregados do parque Disney World, em Orlando, Flórida, apresentaram queixa às autoridades este mês por terem sido tocados de forma "inapropriada" por turistas. Estes eram os trabalhadores por detrás dos fatos do Rato Mickey, da Minnie e do Pato Donald.Segundo escreve o jornal local Orlando Sentinel, a mulher que intrepreta o Rato Mickey e que anda pelo parque a interpelar os visitantes foi para o hospital com ferimentos no pescoço após uma idosa ter dado várias pancadas na cabeça da personagem, que é muito grande e pesada. Já a Minnie e o Donald teram sido apalpados.À autoridades, a trabalhadora que vestia o fato de Mickey afirmou que não acreditava que a mulher tivesse dado as pancadas de propósito. No entanto, o parque define como regra a total proibição de toque a qualquer personagem.Já as situações de agressão sexual terão tido alguma intenção. A trabalhadora que vestia o fato de Minnie disse à polícia que um casal de idosos se aproximou dela para tirar uma fotografia e o homem, de 61 anos, terá apalpado o seu paito três vezes. O empregado por detrás do Donald, com 18 anos, foi apalpado no peito, braços, barriga e cara, depois de uma idosa lhe ter pedido autorização para lhe dar um beijo. A personagem aceitou, mas a mulher de 60 avançou depois para a agressão, pondo as mãos dentro do fato.Estes incidentes são conhecidos após um homem de 51 anos ter sido preso no mesmo parque, em novembro após ter apalpado uma mama a uma princesa da Disney. "Toda a gente se deve sentir segura no trabalho e encorajamos os membros da equipa a denunciarem qualquer situação desconfortável", apontou a Disney em comunicado.