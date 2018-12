Sheikha Latifa estava desaparecida desde Março, quando tentou fugir de casa com a ajuda de um espião francês e foi capturada pelas autoridades do seu país.

A família real dos Emirados Árabes Unidos partilhou esta segunda-feira imagens para responder a "falsas alegações" de que a princesa Sheikha Latifa bint Mohammed al-Maktoum havia desaparecido após tentar fugir do seu país. A filha do primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, estava desaparecida desde Março, com várias testemunhas a garantirem que esta tinha sido raptada ao largo da costa da Índia pelas autoridades do seu país.

Nas fotografias, Latifa surge ao lado de Mary Robinson, antiga presidente da Irlanda e ex-alta-comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, numa reunião que terá acontecido no passado dia 15 de Dezembro, através de uma visita oficial da antiga governante aos Emirados Árabes Unidos (EAU).

"Durante a sua visita ao Dubai, Mary Robinson foi reassegurada de que Sua Alteza Sheikha Latifa está a receber os cuidados precisos e o apoio necessário. Este comunicado responde e refuta as falsas alegações e providencia provas que mostra que Sua Alteza está em casa a viver com a família no Dubai", afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros e filho do fundador dos EAU, Abdullah bin Zayed Al Nahyan. Já no início do mês, a família real havia garantido que a princesa de 33 anos estava em casa "de livre vontade".

Estas são as primeiras imagens de Latifa desde a sua fuga falhada em Março deste ano. Num vídeo gravado antes da alegada tentativa de fuga - que a própria terá pedido a amigos para divulgar caso esta falhasse – a princesa revela que tenta escapar dos Emirados Árabes Unidos há sete anos e que receava ser torturada caso fosse apanhada.





No entanto, em reacção oficial, os Emirados garantiram que a versão da fuga é "ficção" e que a princesa é "vulnerável a explorações". As autoridades referem ainda que Latifa foi raptada por Hervé Jaubert, um antigo espião francês mas a história poderá ser um pouco diferente.

O The Guardian refere que a filha do primeiro-ministro dos EAU terá deixado o país com a ajuda de um professor de capoeira finlandês em direcção a Omã, viajando depois quase 42 quilómetros até chegar a águas internacionais. Aí terá sido resgatada por Hervé Jaubert, que a terá levado no seu iate até Goa, na Índia.

De acordo com várias testemunhas, Latifa foi então raptada por homens armados que levaram a princesa de volta para os Emirados Árabes Unidos por helicóptero. Desde então, a sua conta de Instagram foi apagada e o seu rasto foi apagado, até esta segunda-feira. Em 2000, aconteceu uma situação semelhante com a irmã mais velha de Sheikha Latifa, Shamsa, que também tentou fugir dos EAU e falhou, não tendo sido vista desde então.