Donald Trump, mudou o seu primeiro testemunho e diz agora que sabia que a administração do presidente norte-americano estava a reter 400 milhões de dólares de ajuda militar à Ucrânia enquanto pressionava este último país a investigar o filho de Joe Biden, principal adversário do Partido Democrata nas eleições de 2020 nos EUA. Esta informação consta da transcrição do depoimento prestado por Gordon Sondland na Câmara dos Representantes revelado esta terça-feira.

EUA provavelmente não seria enviada até que Kiev garantisse a investigação.Num primeiro testemunho, a 17 de outubro, o embaixador norte-americano na União Europeia não assumiu ter conhecimento sobre uma ligação entre os milhões de ajuda militar congelados e o pedido de investigação a Biden e ao filho.