Elsa causa ventos de 207 km/h em França e marisco mais caro em Espanha

Em Espanha, e devido à passagem da tempestade, 50 províncias continuam em alerta, com especial intensidade no norte do país. Registam-se já dois mortos, um homem em Santiago de Compostela e outro em Aller, Astúrias, vítimas de derrocadas de muros e pedras, como escreve o canal Cuatro.A cidade mais afetada foi Reinosa, na Cantábria, com ventos de 160 km/h e chuvas intensas que fizeram um rio transbordar. As cheias foram tão intensas que arrastaram vários carros, como se pode ver em vários vídeos partilhados nas redes sociais.Devido ao vento forte, várias localidades galegas ficaram sem luz. Já a intensidade marítima foi tão forte que impossibilitou os pescadores de ir ao mar na zona noroeste, algo que terá um impacto muito forte no Natal dos espanhóis, como noticia a Efe: o preço do marisco já subiu 30% devido à escassez de produto.Vinte e três dos 101 distritos franceses mantêm o alerta laranja devido à depressão Elsa, sendo que terá sido neste país que se registaram ventos mais fortes. Nos Pirinéus, a 1427 metros de altitude, houve rajadas de 207 km/h, sendo que nos restantes sítios ainda se esperam ventos na ordem dos 150 km/h.Nos Alpes, as escolas estão fechadas devido à acumulação de neve, senndo que os teleféricos das pistas de esqui estarão parados nas próximas horas. A zona está também em alerta para avalanchhes que poderão decorrer.Em terras irlandesas, a chuva e o vento foram mais intensos que o normal para esta altura, mas nada que se compare ao que se passou nos restantes países. O vento atingiu os 120 km/h, o que causou transtornos nos transportes, como aponta o The Irish Times.