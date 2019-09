Vladis Dombrovskis vai fica com a pasta da "economia que trabalha para as pessoas".



Veja a lista completa dos comissários:

Vice-presidente executivo para o Pacto Ecológico para a Europa: Frans Timmermans, Holanda (S&D)



Vice-presidente executiva para a Era Digital e comissária da Concorrência: Margrethe Vestager, Dinamarca (Renovar)



Vice-presidente executivo para uma Economia ao Serviço das Pessoas e comissário dos Serviços Financeiros: Valdis Dombrovskis, Letónia (PPE)



Vice-presidente para Uma Europa mais forte na cena mundial e Alto Representante da União Europeia para a Política Externa: Josep Borrell, Espanha (S&D)



Vice-presidente para os Valores e Transparência: Vera Jourova, República Checa (Renovar)



Vice-presidente para a Proteção do modo de vida europeu: Margaritis Schinas, Grécia (PPE)



Vice-presidente para as Relações interinstitucionais e prospetivas: Maros Sefcovic, Eslováquia (S&D)



Vice-presidente para a Democracia e demografia: Dubravka Suica, Croácia (PPE)



Comissário do Orçamento e Administração: Johannes Hahn, Áustria (PPE)



Comissário da Justiça: Didier Reynders, Bélgica (Renovar)



Comissária da Inovação e Juventude: Mariya Gabriel, Bulgária (PPE)



Comissária da Saúde: Stella Kyriakides, Chipre (PPE)



Comissário para a Gestão de Crises: Janez Lenarcic, Eslovénia (Renovar)



Comissária da Energia: Kadri Simson, Estónia (Renovar)



Comissária para as Parcerias Internacionais: Jutta Urpilainen, Finlândia (S&D)



Comissária do Mercado Interno: Sylvie Goulard, França (Renovar)



Comissário da Política de Vizinhança e Alargamento: László Trócsányi, Hungria (PPE)



Comissário do Comércio: Phil Hogan, Irlanda (PPE)



Comissário da Economia: Paolo Gentiloni, Itália (S&D)



Comissário do Ambiente e Oceanos: Virginijus Sinkevicius, Lituânia (Verdes)



Comissário do Emprego: Nicolas Schmit, Luxemburgo (S&D)



Comissária da Igualdade: Helena Dalli, Malta (S&D)



Comissário da Agricultura: Janusz Wojciechowski, Polónia (ECR)



Comissária da Política de Coesão e Reformas: Elisa Ferreira, Portugal (S&D)



Comissária dos Transportes: Rovana Plumb, Roménia (S&D)



Comissária dos Assuntos Internos: Ylva Johansson, Suécia (S&D)





A presidente eleita da Comissão Europeia atribuiu a tutela das reformas e coesão à ainda vice-governadora do Banco de Portugal . No regresso a Bruxelas, Elisa Ferreira fica com a tutela dos fundos de coesão.O anúncio foi feito durante uma conferência de imprensa na sede da Comissão Europeia, em Bruxelas, na qual Von der Leyen apresentou, um a um, os seus 26 comissários (o Reino Unido, que deverá deixar o bloco europeu em 31 de outubro, na véspera da entrada em funções do novo executivo, não designou candidato) e respetivas pastas.Elisa Ferreira trabalhará de perto com o vice-presidente executivo Frans Timmermans, que supervisionará o trabalho da comissária da Coesão e Reformas, assim como dos comissários responsáveis pela Agricultura, Saúde, Transportes, Energia e Ambiente e Oceanos.Os comissários designados serão sujeitos a audições no Parlamento Europeu, perante a comissão parlamentar competente, o que deverá acontecer no início de outubro, com a assembleia europeia a pronunciar-se sobre o colégio no seu conjunto numa votação prevista para 22 de outubro, em Estrasburgo.A nova Comissão Europeia deverá entrar em funções em 01 de novembro próximo, depois do necessário aval da assembleia europeia.Elisa Ferreira, 63 anos, foi ministra dos governos chefiados por António Guterres, primeiro do Ambiente, entre 1995 e 1999, e depois do Planeamento, entre 1999 e 2002, foi eurodeputada entre 2004 e 2016, tendo ocupado desde setembro de 2017 o cargo de vice-governadora do Banco de Portugal.A futura comissária, a primeira mulher portuguesa a integrar o executivo comunitário desde a adesão de Portugal à comunidade europeia (1986), sucederá a Carlos Moedas, que foi comissário indicado pelo anterior governo PSD/CDS-PP, e que teve a seu cargo a pasta da Investigação, Ciência e Inovação e foi nomeado em novembro de 2014.Ursula von der Leyen, a presidente eleita da Comissão Europeia, está a revelar os nomes da sua equipa de 27 pessoas durante uma conferência de imprensa.Além de Elisa Ferreira, sabe-se que Margrethe Vestager vai manter-se com a pasta da concorrência.Von der Leyen é a primeira mulher presidente da Comissão Europeia. Apresentou um colégio paritário, com 13 mulheres e 14 homens.Phil Hogan, irlandês, será o comissário do comércio. Entre os seus maiores desafios será a melhoria de laços de comércio com os EUA e as relações com o Reino Unido depois do Brexit.Já Margrethe Vestager mantém-se na concorrência, pasta que mantém há cinco anos. Tem imposto multas pesadas em gigantes do comércio como a Apple, e a Alphabet - que tem o Google.A pasta económica coube a Paolo Gentiloni, num momento em que a União Europeia está a lutar contra o crescimento fraco e uma possível recessão na Alemanha, por exemplo.Frans Timmermans terá a alçada do acordo verde europeu e das alterações climáticas.