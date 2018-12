Durante uma aparição pública, o presidente da Nigéria teve de abordar a questão de que se é um clone ou não devido aos rumores que têm circulado nas redes sociais durante meses. Entre risos, Muhammadu Buhari negou ter sido substituído por um clone ou um sósia sudanês chamado Jubril.

As suspeitas surgiram depois de Buhari, que irá recandidatar-se às eleições presidenciais em Fevereiro, ter estado cinco meses no Reino Unido em 2017 para receber tratamento médico. A doença ou problema médico nunca foi revelado.

"É o verdadeiro eu, garanto-vos. Vou celebrar brevemente o 76.º aniversário e continuo forte", disse o presidente do país africano numa sessão pública na Polónia no domingo, onde estava a participar na Conferência do Clima da ONU. Quando foi questionado pelos rumores de que já estava morto e que havia tentativas de encobrir a verdade, Buhari considerou as desconfianças como "ignorantes".





One of the questions that came up today in my meeting with Nigerians in Poland was on the issue of whether I‘ve been cloned or not. The ignorant rumours are not surprising — when I was away on medical vacation last year a lot of people hoped I was dead. pic.twitter.com/SHTngq6LJU