Uma nova análise à maneira como a Google armazena os dados dos seus utilizadores conclui que é impossível fugir à recolha de dados pessoais por parte do motor de busca. E isso incluí tentativas como atirar o telemóvel para o rio, evitar a Internet ou até aprender a ler mapas físicos.

A investigação por parte de um engenheiro informático da Universidade de Vanderbilt, nos Estados Unidos, revela e descreve uma infinidade de maneiras de como a empresa recolhe informações sobre os biliões de pessoas que utilizam o Google, seja como motor de busca, sistema operacional móvel ou através de produtos como o Gmail ou plataformas como o YouTube.

O relatório não contém grandes novidades, já que anteriormente se sabia que a Google retinha dados pessoais dos seus utilizadores. No entanto, a investigação apresenta uma visão geral dos esforços da empresa para apreender o máximo de informação possível dos seus utilizadores. Este estudo surge no epicentro de escândalos de empresas de tecnologias envolvendo armazenamento de dados pessoais dos seus utilizadores e a Google escapou da atenção mediática - em que outras plataformas, como o Facebook, não tiveram tanta sorte.

"Tem estado centrada muita atenção no Facebook devido ao caso de Cambridge Analytica" afirmou Jason Kint, o investigador que publicou o relatório. "O meu trabalho quantifica e estabelece a base de tudo o que a Google tem feito."

E, de acordo com o relatório de 55 páginas, a Google tem feito bastante. Um porta-voz da Google, em reacção ao estudo, referiu à CNN que é "natural que este contenha informação amplamente enganosa" devido às ligações feitas às fontes da investigação.

Esta indica que a Google recolhe muito mais informação pessoal que o Facebook e que é a maior empresa de publicidade digital do mundo. Os investigadores asseguram que quase qualquer movimento que seja feito online é recolhido e armazenado, desde os gostos musicais ao caminho percorrido até ao trabalho e à preferência de notícias até aos recados, como a agenda pessoal, o histórico de Internet ou as compras feitas online.

"Com estes dados, a Google consegue identificar os interesses do utilizador com incrível eficácia", refere o relatório. E isto acontece não só quando o telemóvel está a ser utilizado: a investigação conclui que um simples aparelho com sistema operativo Android consegue enviar a sua localização à empresa cerca de 340 vezes num período de 24 horas sem ser acedido pelo seu utilizador.

Num dia típico de uso por parte do dono do telemóvel, a quantidade de dados transmitida aos servidores da Google chega aos 11,6 megabytes. Estas informações incluem a que as pessoas activamente colocam quando procuram algo no motor de busca ou procuram direcções no Google Maps.

Mas o interessante do relatório é que aponta que dois terços da informação recolhida é feita sem qualquer utilização por parte dos utilizadores do Google. O sistema operativo Android, o motor de busca Chrome ou ferramentas como a Google Analytics ou a Google Search conseguem retrair dados de pesquisas na Internet ou outras actividades online se o utilizador saber ou controlar.

A Google já assumiu no passado que usa muitas destas informações para melhorar os seus produtos e que esta pode levar a resultados de pesquisa mais relevantes. Mas com isso vêm também anúncios publicitários, outra das estratégias altamente eficaz por parte da empresa e que representou cerca de 86% das suas receitas no segundo trimestre deste ano. Quanto mais informação reter sobre os utilizadores, melhor saberá que publicidade endereçar para gerar receitas.

Quanto a isto, Kint tem apenas uma certeza: "É quase impossível fazer algo digitalmente sem que a Google recolha qualquer tipo de informação".