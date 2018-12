Um autocarro com turistas foi atingido por uma explosão que causou a morte de duas pessoas esta sexta-feira em Gizé, Egipto. De acordo com o ministro do Interior, citado pela agência Reuters, as duas vítimas mortais eram turistas vietnamitas.



Em comunicado, o governante egípcio adiantou ainda que, até ao momento, foram registados 12 feridos decorrentes da explosão junto à zona onde se encontram as pirâmides, em Gizé. Destes, dez eram vietnamitas e outros dois eram egípcios.



O general Mahmut Taufiq Abdelgawad avançou também a hipótese de que a explosão se deveu a um engenho explosivo plantado à beira de uma estrada que conduz às pirâmides de Gizé.