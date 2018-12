As duas irmãs trabalhavam na Escola Católica de St. James na Califórnia, de onde desviaram fundos durante dez anos. O crime foi descoberto através de uma auditoria.

Duas freiras da Escola Católica de St. James em Torrance, na Califórnia, viram o seu esquema de desvio de fundos do estabelecimento escolar ser desmascarado. Segundo um comunicado divulgado pela própria escola, Margaret Kreuper e Lana Chang "estavam envolvidas no uso pessoal de uma grande quantidade de fundos escolares".

Ambas as freiras, tidas como exemplo na escola católica – Kreuper chegou a directora e Chang foi professora – utilizaram indevidamente fundos do estabelecimento de ensino provenientes de propinas, doações e outros pagamentos para uma conta em nome da escola, que mantiveram escondida durante anos, e utilizaram-nos para financiar viagens pessoais, idas a casinos e para outras despesas pessoais.

O caso foi descoberto depois da direcção da escola ter decidido fazer uma auditoria de rotina, marcada perto do dia em que Kreuper se iria reformar após ter trabalhado 28 anos na Escola Católica de St. James. A freira mostrou-se "muito nervosa e ansiosa" antes da revisão financeira e terá pedido à equipa que trabalhava com as finanças da escola para modificar os registos fiscais, contou o monsenhor Michael Meyers, citado pela ABC News.

O monsenhor ficou intrigado com a atitude da freira e disse ao auditor interno da arquidiocese que "algo estava errado", o que motivou a contratação de um auditor forense independente que levou a cabo uma revisão mais aprofundada. Foi assim que o último descobriu a referida conta da escola que só as duas freiras conheciam e que usavam há dez anos, onde Kreuper, que trabalhava com os cheques de inscrições de matrículas, retirava parte desse montante e depositava na conta secreta.

Quando confrontadas com a verdade, Kreuper e Chang admitiram o seu acto e disseram estar "muito arrependidas". A arquidiocese decidiu não apresentar queixa, sob protestos de muitos pais e antigos alunos, em troca da transferência das irmãs para dois conventos separados e imposição de sanções severas ao par, e ainda motivada pelo reembolso financeiro garantido pela ordem das freiras – as Irmãs de São José de Carondelet.