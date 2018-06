Doze rapazes perdidos numa gruta da Tailândia há vários dias

Um grupo de 12 rapazes entre os 11 e 15 anos está desaparecido desde sábado, 23 de Junho, num complexo turístico do norte da Tailândia. Os rapazes faziam parte da mesma equipa de futebol e, segundo as autoridades, entraram na gruta com o seu treinador de 25 anos que também está perdido.

As cheias frustraram a tentativa dos mergulhadores da SEAL, a Força de Operações Especiais da Marinha dos EUA, de avançar mais na gruta. Apesar de já terem passado três dias, a polícia anunciou que os rapazes estão vivos: "Descobrimos indícios, mas ainda não os encontrámos", afirmaram, citados pela Associated Press.

Foi uma das mães dos rapazes que deu o alerta, quando percebeu que o seu filho não tinha regressado do treino. A gruta é uma atracção turística local, mas pode ficar severamente inundada na época das chuvas que decorre entre Junho e Outubro.