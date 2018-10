"Deram-lhe água e açúcar senão morria. Depois, quando viram que estava a ficar cianótica [coloração azulada da pele que ocorre quando o sangue é privado de oxigénio], deitaram-na num sofá e assim morreu". É desta forma que começa o testemunho publicado no sábado passado pelo jornal italiano Il Messaggero sobre os últimos momentos de vida de Desirée Mariottini, a menor de 16 violada em grupo numa "casa de drogas" no bairro de San Lorenzo de Roma.

Segundo o mesmo testemunho, a adolescente foi violada por pelo menos "quatro adultos por diversão depois de consumir heroína" e que não deixaram que ninguém a socorresse, escreve a publicação. A violência durou doze horas.

De acordo o relatório da autópsia, Desirée foi primeiro "drogada e imediatamente a seguir submetida a relações sexuais repetidas sem consentimento", que provocaram "várias lesões no seu corpo e nos genitais". O documento acrescenta que os homens imobilizaram os seus braços e pernas durante o acto.

Depois de ficar praticamente inconsciente com os níveis de droga e bebida que os seus torturadores a obrigaram a consumir, e de ter sido violada, pelo menos uma dezena de pessoas conseguiu perceber que a condição médica da jovem estava a piorar de hora para hora. Só ao fim de dois dias uma testemunha chamou o serviço de urgências espanhol, mas já era demasiado tarde. Quando a polícia chegou ao local, Desirée tinha falecido há uma hora.

"Predadores que violentaram selvaticamente uma menina muito jovem e indefesa sem qualquer piedade" é a forma como María Paola Tomaselli, juíza de Roma, define os detidos capturados no caso da adolescente.

Até agora, num caso que está a chocar a Itália, já foram presos quatro imigrantes, acusados do crime de homicídio e de violência sexual em grupo. Os homens senegaleses e um nigeriano, entre os 27 e 46 anos, não tinham documentos legais para residir em Itália, exceptuando o detido da Nigéria que estava na capital italiana por motivos humanitários.

Um dos suspeitos, Mamadou Gara, de 27 anos, conhecido como Pako, confirmou à polícia conhecer a jovem e admitiu ter tido relações sexuais consentidas com Desirée. "Tivemos relações sexuais, mas não a violei. Quando me fui embora, ela estava viva", assegurou.

Desirée Mariottini dirigiu-se ao edifício onde acabaria por morrer no dia 17 de Outubro à procura de novas doses de heroína. A jovem tinha problemas de consumo de droga há vários anos e passou por várias instituições ao longo da adolescência. Segundo o jornal, por não ter dinheiro para pagar pela heroína e por estar com sintomas de abstinência, Desirée aceitou alegadamente ter sexo com um traficante em troca de uma dose. Depois disto, o grupo de homens abordou-a e começou a agonia da jovem.

O seu desaparecimento foi denunciado pela sua mãe, Barbara Mariottini. A sua filha vivia com os avós e não era a primeira vez que desaparecia sem avisar, mas a sua mãe achou que algo se passava.

De acordo com o diário La Stampa, o pai de Desirée é um traficante de droga e chefe do tráfico da sua zona.