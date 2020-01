Please join us and do whatever you can to assist as we, along with our @AWMHFoundation, are pledging A$750,000 to the NSW Rural Fire Service and to the Country Fire Authority in Victoria to aid in the relief efforts. (3/6) — Metallica (@Metallica) January 8, 2020





Centenas de celebridades, filantropos e civis juntaram-se para apoiar as vítimas dos incêndios que têm devastado a Austrália e já doaram mais de 140 milhões de dólares australianos (61 milhões de euros).No topo dos donativos estão os 45 milhões de dólares australianos que a comediante Celeste Barber juntou através de uma campanha nas redes sociais, com dinheiro que terá vindo de todo o mundo. O seu objetivo inicial era de 30 mil dólares, mas rapidamente a campanha se tornou viral, tendo conseguido angariar 7,5 milhões por dia para ajudar os bombeiros voluntários da zona de Nova Gales do Sul.Muitas outras estrelas (do país e até internacionais), fizeram angariações ou doaram do seu bolso. A apresentadora Ellen Degeneres conseguiu angariar 300 mil dólares australianos em 10 horas, enquanto uma modelo conseguiu mais de um milhão a vender fotografias de si nua Já Elton John e Chris Hemsworth doaram, cada um, um milhão de dólares australianos do seu bolso, bem como a cantora P!nk, que doou 720 mil, a banda de rock Metallica (750 mil) ou os casais Nicole Kidman e Keith Urban e Kylie e Dannii Minogue, que doaram cada um 500 mil dólares australianos.

Ainda estão ativos pelo menos 185 fogos na Austrália, na pior época de incêndios das últimas décadas, que devasta o país desde julho. Dados dos serviços estaduais e territoriais de bombeiros, compilados pela agência de notícias australiana AAP, mostraram que em Nova Gales do Sul, de 119 incêndios ativos, 50 estão fora de controlo.

Os incêndios no estado causaram 20 mortos, destruiram 1.687 casas, 3.300 outros edifícios e 168 propriedades, queimando uma zona equivalente à soma das zonas metropolitanas das cinco maiores cidades da Austrália, mais de cinco milhões de hectares. As autoridades australianas alertaram já um aumento do risco de incêndios no fim de semana, depois de as previsões meteorológicas apontarem para uma nova subida da temperatura e ventos mais fortes em vários pontos.