Decisão deverá ser anunciada esta terça-feira, avança o New York Times.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, deverá anunciar esta terça-feira a rejeição norte-americana do acordo nuclear com o Irão, avança o jornal The New York Times, que cita vários diplomatas europeus.



Segundo aquela publicação, Trump terá confirmado ao seu homólogo francês, Emmanuel Macron, que irá rasgar o acordo porque os seus colegas europeus não o conseguiram convencer de que renegar o compromisso poderia levar o Ocidente a um novo confronto com Teerão.



A acontecer, este anúncio será a decisão mais importante já tomada por Trump em termos de segurança nacional nos seus 15 meses de governação nos EUA.



O desfecho, no entanto, já era esperado, uma vez que os envolvidos nas negociações já tinham avançado na segunda-feira que as hipóteses de manter o acordo eram "mínimas".



Recorde-se que o acordo nuclear foi assinado pela comunidade internacional com o Irão em Julho de 2015, após mais de dois anos e meio de negociações. Trump nunca foi fã do compromisso, assinado por Barack Obama: durante a campanha eleitoral, chegou a chamar ao acordo "insano" e "um desastre".