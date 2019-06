O comandante dos Guardas da Revolução do Irão, o general iraniano Qassem Soleimani, afirmou que o Irão "não tem qualquer intenção" de entrar em conflito com algum país do mundo mas "está pronto para a guerra".

Iran made a very big mistake! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 de junho de 2019



Em reação, Washington confirmou o ataque ao pequeno avião não tripulado da Marinha norte-americana mas que este se encontrava em "espaço aéreo internacional". De acordo com os responsáveis pela Defesa americana, "as informações iranianas segundo as quais o engenho aéreo sobrevoava o Irão são falsas".

O comunicado refere que o "drone de vigilância marítima RQ-4A Global Hawk", fabricado pela empresa norte-americana Northrop Grumman, foi "abatido", esta madrugada, "por um sistema antiaéreo de mísseis terra-ar iraniano, quando operava em espaço aéreo internacional, sobre o estreito de Ormuz". Portanto, consideram, a reação do Irão foi "injustificada".

O incidente ocorreu num contexto de fortes tensões entre o Irão e os Estados Unidos, depois de, na passada quinta-feira, dois petroleiros, um norueguês e um japonês, terem sido alvo de ataques no estreito de Ormuz, tendo o Irão negado o seu envolvimento e sugerido poder tratar-se de um golpe norte-americano para justificar o uso da força contra a República Islâmica.



Exército norte-americano diz que drone estava a 34 km do Irão



Esta quinta-feira, o exército dos Estados Unidos comunicou que o drone abatido pelas forças iranianas estava a voar em alta altitude em espaço aéreo internacional no Estreito de Ormuz, aproximadamente a 34 quilómetros do ponto mais próximo do Irão, tendo caído em águas internacionais após o ataque iraniano.



"Este ataque perigoso e escalatório foi irresponsável e ocorreu na proximidade de pistas de aeroportos entre Dubai, UAE e Omã, possivelmente colocando em causa civis inocentes", afirmou o tenente-general Joseph Guastella, comandante da Força Aérea dos EUA no Médio Oriente.