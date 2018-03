Casa Branca garante que Trump pediu a Tillerson que se demitisse. Ex-chefe da diplomacia desmente a informação. "Rex vai ser mais feliz a partir de agora", defendeu presidente dos EUA.

O presidente dos EUA, Donald Trump, destitui Rex Tillerson do cargo de Secretário de Estado. Na rede social Twitter, o líder da Casa Branca revelou que o cargo vai ser ocupado pelo director da CIA, Mike Pompeo, e agradeceu o trabalho do antigo governante.



Na mesma publicação, Trump anunciou que Gina Haspel será a próxima directora da agência dos EUA, a primeira mulher a ocupar o cargo.





Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 de março de 2018

Depois das publicações, Trump falou aos jornalistas e disse pensar que "Rex será muito mais feliz a partir de agora". O presidente disse ainda respeitar a "inteligência" do antigo chefe da diplomacia e "ter uma boa relação" com Tillerson.

À imprensa, a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, garantiu que Trump pediu a Tillerson que se demitisse. Já uma fonte da administração acrescentou que esse pedido foi feito na "sexta-feira" e que o presidente pensou que "era a altura certa para fazer a transicção", depois do avançar das negociações com a Coreia do Norte.

Mas o subsecretário de Estado para Assuntos Públicos, Steve Goldstein, garantiu à CNN que Tillerson não só não falou com Trump, como não tem conhecimento dos motivos do seu despedimento.



Uma saída esperada



As especulações sobre a saída do Secretário de Estado começaram em Outubro de 2017, quando a NBC News revelou que Tillerson apelidou Donald Trump de "imbecil" após uma reunião em Julho no Pentágono. Na altura,Tillerson disse que não pensava demitir-se do cargo de chefe da diplomacia, considerando os rumores "erróneos". No entanto, não desmentiu que tenha chamado "imbecil" a Trump. Já o presidente acusou os media de espalharem "notícias falsas".

A questão da Coreia do Norte foi um dos temas que mais dividiu Trump e Tillerson. Quando o Secretário de Estado revelou publicamente a existência de "canais de comunicação" com Pyongyang que visam "sondar" as intenções do regime quanto ao seu programa nuclear, a resposta do presidente foi contundente… e no Twitter, como sempre. "Ele está a perder o seu tempo a negociar", escreveu Trump. "Guarda a energia Rex, faremos o que temos de fazer", concluiu.

chefe de gabinete da Casa Branca, John Kelly, apresentou a Trump um plano que passava pela substituição de Tillerson por Pompeo. Quatro meses depois, o plano tornou-se realidade.





No final de Novembro do ano passado, foi revelado que o