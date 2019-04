Dois prédios desabam no Rio de Janeiro

Vários moradores da região procuram por pessoas desaparecidas entre os escombros.

Dois prédios desabaram durante a manhã desta sexta-feira na zona oeste do Rio de Janeiro, no Brasil.



Várias equipas do Corpo de Bombeiros estão no local em operações.



O desabamento dos prédios está a provocar constrangimentos na estrada de Jacarepaguá, na região de Muzema, que foi atingida pelas chuvas dos últimos dias.



O alerta chegou aos bombeiros por volta das 06h48.



Segundo avança o Globo, os prédios são ilegais.



Vários moradores da região procuram por pessoas desaparecidas entre os escombros.



Testemunhas no local têm receio de que surjam novos deslizamentos.