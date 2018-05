Onze gedachten zijn bij de slachtoffers van deze gruwelijke daad in Luik. We brengen momenteel in kaart wat er precies is gebeurd. — Jan Jambon (@JanJambon) 29 de maio de 2018

Dois polícias e um civil foram mortos esta terça-feira na sequência de um tiroteio em Liège, na Bélgica. Segundo a agência Reuters, que cita a rádio local RTBF, o atacante foi morto a tiro após fazer uma mulher refém.Ainda outros dois polícias ficaram feridos, avança o jornal La Libre.Segundo o jornal belga Le Soir, foram ouvidos vários tiros pelas 10h30 (9h30 em Lisboa) nas imediações do café des Augustins, na rua com o mesmo nome. Depois de disparar sobre os agentes, o homem ter-se-á posto em fuga. Antes de ser interceptado e neutralizado pela polícia belga entrou no liceu conhecido como L’Athénée de Waha e fez uma refém.Jan Jambon, ministro do Interior belga, lamentou através do Twitter este "acto horrível" e afirmou que o centro de crise anti-terrorismo está a investigar a situação.Em actualização.