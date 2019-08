Dois mortos e mais de 20 feridos em tiroteio no Texas

Duas pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas num tiroteio nas cidades de Odessa e Midland, no estado norte-americano do Texas. De acordo com o The New York Times, os dois suspeitos do ataque seguiam em dois veículos distintos e dispararam "aleatoriamente" contra várias pessoas.

Um dos suspeitos foi morto pelas autoridades e o outro foi detido.







Um dos atiradores, em Odessa, roubou uma carrinha dos correios e terá conduzido pela cidade a disparar contra peões, escreve a Reuters. Em Midland, outro atirador terá feito o mesmo num carro da marca Toyota.





BREAKING: Multiple active shooters reported in Midland and Odessa, Texas https://t.co/gdm1jbYcXA pic.twitter.com/JXyRbvrkMM — CBS News 8 (@CBS8) August 31, 2019



A polícia de Midland deixou no Facebook um aviso à população.