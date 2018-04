Dois metros colidiram na Alemanha. Registados vários feridos

Autoridades informam que pode haver mortes. Cerca de duas dezenas de pessoas ficaram feridas.

Um acidente entre dois metros na cidade alemã Duisburg deixou dezenas de pessoas feridas. As autoridades acreditam que pode haver mortos.



Segundo um porta voz da estação de comboios de Duisburg, os dois comboios embateram dentro de um túnel. "Não vos consigo dizer a seriedade do assunto."



As circusntâncias do acidente ainda não são conhecidas.



Em actualização