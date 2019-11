A polícia de Hong Kong disparou balas reais contra os manifestantes, ferindo uma pessoa no tronco, que se encontra em estado crítico no hospital. O incidente ocorreu na 24.ª semana de protestos pró-democracia, quando já ocorrem conflitos durante o horário de trabalho, o que não é comum.

A polícia disparou gás lacrimogéneo no centro económico de Hong Kong onde alguns manifestantes, abrigados atrás de chapéus de chuva, bloquearam as ruas durante o dia. Geralmente, os protestos acontecem depois do pôr do sol.

O manifestante em estado crítico foi ferido em Sai Wan Ho. Em vídeos (atenção: o vídeo abaixo pode ferir a suscetibilidade dos leitores mais sensíveis), vê-se um homem deitado numa poça de sangue com os olhos abertos. Os agentes também atiraram gás-pimenta à cara de uma mulher.





(Warning: graphic content) Hong Kong police open fire and hit at least one protester as chaos erupts across the city. More here: https://t.co/K2O0oEKtjw pic.twitter.com/fQ2EohFedQ — Reuters (@Reuters) November 11, 2019

Além do manifestante alvejado, existe também um registo vídeo de um homem a molhar outro com gasolina e a incendiá-lo. Apesar de arder, a vítima consegue tirar a camisola e travar as chamas. Sem confirmar o vídeo, a autoridade de saúde indicou à Reuters que um homem tinha dado entrada com queimaduras severas e se encontrava em estado crítico.

Em agosto, a polícia já tinha disparado balas verdadeiras. Dois manifestantes, de 18 e 14 anos, foram alvejados mas sobreviveram. Na semana passada, um estudante morreu no hospital na sequência de uma queda enquanto os manifestantes eram dispersados pela polícia.