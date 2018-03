Autor dos disparos está em fuga e é considerado "perigoso" pelas autoridades.

A polícia do Michigan confirmou a morte de pelo menos duas pessoas na sequência de um tiroteio na Universidade Central do Michigan. Segundo o USA Today, as autoridades não deram mais detalhes sobre a identidade das vítimas e se têm alguma relação com o autor da troca de tiros.



No Twitter da cidade de Mt. Pleasent refere-se que o suspeito, em fuga, é um jovem negro de 19 anos, que está "armado e é perigoso".





UPDATE 10:23 a.m.: The suspect is a 19-year-old black male who is approx. 5 foot 9 inches tall. He is wearing mustard yellow jeans and a blue hoodie. He may have taken off the blue hoodie. He is considered armed & dangerous. If you see the suspect, do not approach him. Call 911. — City of Mt. Pleasant (@MtPleasantMI) 2 de março de 2018

??Everyone please stay inside and lock your doors. Do not leave the building you are in or walk around campus ?? — CMU SGA (@CMUSGA) 2 de março de 2018

If you’re on the CMU campus please stay inside! Stay safe everyone. This is terrifying to wake up to. pic.twitter.com/xImaUfDdIA — Liv (@Oliviaps17) 2 de março de 2018



Ainda não foram avançadas explicações para as causas do tiroteio. Os estudantes foram aconselhados a procurar abrigo. Fundada em 1892, é uma das maiores universidades do estado, com 20 mil alunos no campus.