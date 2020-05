Foram encontrados dois adolescentes subnutridos e nus em Brisbane, na Austrália, esta quarta-feira, depois da polícia ter sido chamada a casa depois da morte súbita de um home de 49 que é, alegadamente, o pai dos jovens de 17 e 19 anos.As autoridades encontraram as crianças depois de terem ouvidos sons vindos de um quarto trancado.Os paramédicos referem que os dois adolescentes estavam "estáveis" e que entretanto foram elvados "para serem tratados no hospital para as condições médicas das quais padecem".As autoridades não consideram que a morte do alegado pai das crianças seja suspeita, mas mesmo assim está a ser feita uma autópsia para perceber as causas por de trás da morte do adulto.