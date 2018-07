Foram divulgados, durante esta madrugada, os primeiros excertos do áudio que as autoridades norte-americanas encontraram nas buscas que fizeram ao gabinete do advogado do Presidente dos Estados Unidos, Michael Cohen. Nos excertos divulgados pela CNN pode ouvir-se Donald Trump a discutir com o seu advogado a forma de comprar os direitos da história que a ex-modelo da Playboy Karen McDougal estava a tentar vender à imprensa. McDougal alegava ter tido uma relação extra-conjugal com o actual presidente dos EUA entre 2006 e 2007.O áudio data de 2016 e foi gravado por Michael Cohen, então advogado de Trump, durante a campanha eleitoral para a presidência dos EUA, que viria a ser ganha pelo candidato republicano.A gravação começa com Donald Trump aparentemente a falar ao telefone, mas não se entende com quem, dizendo que "tudo aquilo é tão falso, é uma tanga", não se percebendo ao que se refere o então candidato.Na gravação pode ouvir-se Cohen sugerir "a criaçaõ de uma empresa" de forma a poder fazer-se a transferência "ao amigo David", referindo-se a David Pecker, amigo próximo de Trump e proprietário da American Media, que detém, entre outros títulos, o jornal National Enquirer. Cohen queria obter os direitos da história e impedir a sua divulgação.Mais à frente pode ouvir-se Trump dizer que não quer que seja feita uma trasnferência, mas que seja tudo pago em "cash" ("dinheiro vivo"), embora não seja bem perceptível o que diz o presidente dos EUA.Segundo a ex-modelo, o acordo foi de facto assinado a troco de 150 mil euros e, em Março, entrou com uma ação em tribunal para poder falar sobre o assunto. EM declarações à CNN, a ex-modelo diz que a relação era consensual. O presidente nega todas as acusações e diz que a relação nunca existiu.O áudio foi depois também divulgado pela ABC e está a ser investigado pelo FBI. Oiça abaixo a gravação divulgada pela ABC.