Foi confirmado um tiroteio na escola secundária em Santa Fé no Texas. Segundo a polícia local, houve "múltiplas vítimas" e o suspeito já está sob custódia policial. A situação aparenta estar controlada.

As autoridades locais responderam a um pedido de ajuda por volta das 8 da manhã (14h em Portugal) depois de ter sido reportado um suspeito a disparar dentro da escola.





We are assisting @SantaFeISD with a multiple-casualty incident at Santa Fe High School. This is no longer an active shooting situation and the injured are being treated. #hounews pic.twitter.com/m7Wuauk9jk — HCSOTexas (@HCSOTexas) 18 de maio de 2018







A Fox News e o The Guardian mencionam pelo menos 8 mortos até agora e que pelo menos 3 feridos foram deslocados para o Hospital Universitário do Texas. Um estudante testemunhou também que viu uma rapariga ferida na perna por uma bala.



"Esta manhã um incidente ocorreu na escola secundária e envolveu um atirador activo. A situação ainda está a decorrer, mas já foi contida. Confirmaram-se algumas vítimas", escreveu a escola no Facebook.

Um director-adjunto da escola afirmou que o atirador foi "detido". Por sua vez, o xerife Ed Gonzalez acrescentou que um suspeito já está sob custódia policial, que um segundo foi detido e que entre as vítimas há um agente. Gonzalez declarou também agora que o número de mortes "está entre os 8 e 10, na sua maioria estudantes".







One is in custody, a second one detained. An injured police officer is being treated, the extent of his injuries are unknown. — Ed Gonzalez (@SheriffEd_HCSO) 18 de maio de 2018

Uma outra estudante da escola disse à estação de televisão KTRK que o suspeito entrou na sua sala de aula e começou a disparar. "No início pensávamos que era um simulacro, mas depois a nossa professora mandou-nos fugir", disse.





A group of students outside Santa Fe High School were just directed by police to a nearby field and told to empty their backpacks, video from CNN affiliate KTRK shows. pic.twitter.com/vOzxrzXp70 — Brian Ries (@moneyries) 18 de maio de 2018