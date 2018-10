A esposa do actualmente desaparecido director da Interpol revelou este domingo que Meng Hongwei enviou-lhe uma fotografia de uma faca antes de ser dado como desaparecido, um aviso que ela interpretou como um sinal de que este estava em perigo.

Meng Hongwei está incontactável e em destino desconhecido desde 29 de Setembro, data em que saiu da sede da polícia internacional em Lyon, França, para se preparar para uma viagem de trabalho para a China. Uma fonte policial confirmou à AFP que este não desapareceu em França.

Segundo a Associated Press, Grace Meng deu esta informação às autoridades francesas num estado emotivo, poucas horas depois de o governo chinês revelar que Meng estava sob investigação devido a uma suspeita de ter cometido violações legais que não foram especificadas – um dado que só foi revelado este domingo.

A Associated Press avança que Meng enviou a imagem à sua esposa no dia 25 de Setembro, quatro minutos depois de mandado uma mensagem de texto onde se lia "Espera pela minha chamada". Esta nunca se concretizou.

No sábado passado, a Reuters reportou que Grace Meng tinha falado pela última vez com o marido no dia 29 de Setembro e não no dia 25.

Inquirida sobre a possibilidade de o seu marido ter sido preso na China, Meng respondeu que não sabe o que se terá passado no país asiático.

A mulher leu um comunicado este domingo em Lyon, mas não permitiu que os jornalistas fotografassem a sua face por medo represálias e por receio da sua segurança e dos seus filhos. "A partir deste momento, passei do estado de medo e dor para a procura da verdade, justiça e responsabilidade perante esta história", asseverou. "Pelo marido que amo, pelas minhas crianças, pelos meus congéneres, por todas as esposas e filhos de maridos e pais que não devem nunca mais desaparecer", anunciou Grace Meng.

O Ministério do Interior francês, citado pela agência Reuters, garantiu que a esposa do director da Interpol recebeu ameaças através das redes sociais e por via telefónica nos últimos meses.

Segundo um porta-voz do governo chinês, Meng, além de ser director da Interpol, é um oficial de segurança sénior da China, "suspeito de violar a lei" e por isso "sob monitorização e investigação", disse, citado pela Associated Press. Este fará parte do novo corpo anti-corrupção do Partido Comunista da China – a Comissão de Supervisão Nacional, que vigia "a desobediência política" na sociedade chinesa.

O governo chinês ainda não se pronunciou sobre o caso, mas o South China Morning Post, jornal com base em Hong Kong, garante que o director da Interpol foi levado sob custódia pelas autoridades chinesas para ser interrogado mal aterrou no território do país asiático.





Interpol exige respostas à China

A polícia internacional já está a pressionar o governo chinês sobre o paradeiro de Meng Hongwei. "A Interpol pediu através dos canais oficiais esclarecimentos às autoridades chinesas sobre o presidente Meng Hongwei. O secretariado da Interpol aguarda uma resposta oficial por parte das autoridades chinesas sobre a situação do presidente", anunciou a organização no Twitter.