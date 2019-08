Várias pessoas morreram este sábado num tiroteio perto de um centro comercial em El Paso, no estado norte-americano do Texas, disse o chefe de gabinete do presidente da câmara local citado pela CNN. Segundo o canal de televisão norte-americano, há relatos de múltiplos atiradores.

#BREAKING:#ElPaso active shooter UPDATE:

— shooting at a local Walmart.

— reports of at least 18 injured.

— one person dead.

— gunman has a AR-15 rifle.

— gunman with a military style helmet.

— 1 person in custody.



Video: people being evacuated. pic.twitter.com/tRkM81nGAe