Imagem insólita foi partilhada no Twitter. E se pensa que os sapos tentaram apanhar uma boleia, está muito enganado.

No passado domingo, dia 30, uma grande tempestade levou Paul Mock a sair de casa. A enorme quantidade de chuva fê-lo recear que o dique que tem na sua propriedade rebentasse, por isso enfrentou a intempérie.



A água enchera um lago e levara a que os sapos-boi abandonassem os seus abrigos e estivessem em cima da relva. Nada de estranho, até que Paul olhou para uma zona mais alta e reparou em dez sapos-boi em cima de uma pitão com três metros e meio de comprimento.



"Estava literalmente a mover-se ao longo da relva com os sapos em cima dele", contou Mock, frisando que a pitão, a que chamaram Monty, é uma habitante conhecida daquela zona. "Pensei que era fascinante que alguns répteis locais se tivessem habituado aos sapos-boi e não os comessem."



Depois de Andrew, o irmão de Paul, ter partilhado uma imagem da pitão no Twitter, uma especialista em anfíbios relatou o verdadeiro propósito dos sapos: estavam a tentar acasalar com a pitão. Jodi Rowley, que segundo o jornal The Guardian é professora de Biologia na Universidade de New South Wales, foi quem o apurou.



Os sapos-boi são considerados uma peste na Austrália, devorando outras espécies e destruindo ecossistemas. Os predadores que os comem acabam por morrer, por serem tão tóxicos.