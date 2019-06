North Yorkshire foi detido por suspeitas de homicídio por negligência", revela o inspetor-detetive da polícia de Dorset, Simon Huxter.

Emiliano Sala morreu a 21 de janeiro, quando ia apresentar-se no Cardiff, o seu novo clube. O jogador argentino do Nantes viajava a bordo de um pequeno avião, que caiu quando sobrevoava o canal da Mancha.



O corpo foi recuperado 16 dias depois. Foi levado para Dorset para ser autopsiado e a polícia acredita que alguém entrou na morgue e fez as fotos. Uma delas foi partilhada no Twitter, mas acabou por ser logo retirada.