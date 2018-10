Domenico Lucano, presidente da câmara da cidade italiana de Riace foi detido por suspeitas de favorecimento de imigração ilegal. Uma das vozes políticas mais críticas contra a intolerância em Itália, chegou a enfrentar Salvini directamente

Domenico Lucano, presidente da câmara da cidade italiana de Riace – uma das poucas zonas no país que ainda se manifesta contra a intolerância e xenofobia –, foi detido por suspeitas de favorecimento de imigração ilegal. Foi também acusado de organizar "casamentos de conveniência" entre locais e estrangeiros.

Nos últimos anos, Lucano transformou o município num símbolo de acolhimento, conjugando o problema da despovoação que sofria Riace com a chegada massiva de imigrantes às costas italianas. No entanto, a postura do presidente da câmara foi vista como uma afronta pelo ministro do Interior, Matteo Salvini, que elogiou no Twitter a sua detenção.

"Que chatice, quem sabe o que dirão agora Saviano e todos os bonzinhos que queriam encher a Itália de imigrantes!", escreveu Salvini.





Accidenti, chissà cosa diranno adesso Saviano e tutti i buonisti che vorrebbero riempire l’Italia di immigrati!#Riacehttps://t.co/Ae1ROuMwA8 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 2 de outubro de 2018





Uma das vozes políticas mais críticas contra a intolerância em Itália, Lucano chegou a enfrentar Salvini directamente – após o ministro do Interior italiano ter bloqueado fundos destinados a projectos de acolhimento em Riace. Pouco tempo depois uma investigação do tribunal fiscal traduziu-se numa detenção a meio da noite. As medidas, segundo explica o jornal El País, terão sido tomadas depois de uma investigação "sobre a gestão de fundos do Ministério do Interior e da delegação do Governo de Reggio Calabria à câmara de Riace sobre a recolha de refugiados que solicitaram asilo político".

Riace tem actualmente 1800 habitantes, dos quais um terço são estrangeiros de 26 nacionalidades distintas.