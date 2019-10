O proprietário da empresa espanhola de segurança Undercover Global S.L., responsável pela proteção da embaixada do Equador em Londres durante a estadia de Julian Assange, foi detido e encontra-se em liberdade condicional. Segundo o El País, David Morales está a ser investigado por um tribunal da Audiência Nacional por ter autorizado a espionagem das conversas do fundador da WikiLeaks com os seus advogados. Morales é ainda suspeito de ter entregado aos serviços de inteligência norte-americanos ficheiros de áudio e vídeos de centenas de visitas que Assange recebeu na embaixada.





A detenção de David Morales ocorreu no dia 17 de setembro na sede da empresa mas só agora foi noticiada devido ao segredo de justiça. O juiz José de la Mata está a analisar documentos e informação presente em discos rígidos dos computadores da empresa espanhola.Depois de detido, Morales foi levado para Madrid onde depôs na sede da Audiência Nacional. Ficou em liberdade condicional, tendo-lhe sido retirado o passaporte e obrigado a apresentar-se a cada 15 dias às autoridades.A investigação teve início em agosto, semanas após o jornal espanhol ter revelado vídeos, áudios e documentos confidenciais da empresa de segurança onde se provava que esta espiões reuniões de Assange. O fundador da WikiLeaks apresentou uma participação junto do Tribunal Central de Instrução da Audiência Nacional após as informações avançadas pelo jornal.Embora a alegada espionagem tenha ocorrido no Reino Unido, a Audiência Nacional foi considerada competente neste caso por este ser um crime cometido por um espanhol no estrangeiro.Julian Assange refugiou-se durante sete anos na Embaixada do Equador, em Londres, quando o governo do presidente Lenin Moreno retirou o asilo concedido pelo seu antecessor, Rafael Correa.