"Até ser encontrado um corpo, há esperança." A frase é de um antigo detective privado David Edgar, que trabalhou no caso do desaparecimento de Madeleine McCann, na Praia da Luz, Algarve, em 2007. O investigador acredita que Maddie foi raptada por um grupo com ligações ao tráfico sexual, mas que ainda está viva.

A teoria do detective, que trabalhou durante três anos com os pais de Maddie, foi expressa numa entrevista ao jornal britânico The Sun. "Estamos a aproximar-nos do 12º aniversário [do desaparecimento] e é um intervalo de tempo significativo. Mas acredito que Maddie pode estar viva e que alguém está a proteger os seus raptores", defendeu Edgar, para quem a agora jovem de 15 anos de idade terá sido escondida pelos criminosos em Portugal ou até mesmo Espanha.

Ainda assim, esta última hipótese parece mais improvável, pois "as hipóteses de terem retirado [a criança] do país sem serem detectados são extremamente baixas". "É muito provável que esteja aprisionada num sítio qualquer, sem ter noção de quem realmente é e que foi alvo de uma operação de busca mundial", afirmou Edgar.