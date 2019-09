O parlamento britânico aprovou esta terça-feira uma moção que permite a apresentação de legislação para impor um novo adiamento do Brexit que impeça uma saída sem acordo em 31 de outubro. A votação na Câmara dos Comuns, que representou uma derrota para o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, foi de 328 votos a favor e 301 contra, uma margem de 27. Números de que demonstram que vários deputados conservadores votaram contra o líder dos "tories", que ameaçou expulsar os "rebeldes" do grupo parlamentar e proibir que se recandidatassem ao cargo.



Logo após a votação, Boris Johnson assumiu que, caso perca a votação de amanhã, marca novas eleições. "Vamos ter de fazer uma escolha. Não quero eleições, ninguém quer eleições, mas se a Câmara aprovar esta proposta de lei amanhã, o país terá de decidir quem vai a Bruxelas", atirou, reforçando: "O parlamento está à beira de destruir tudo o que fizemos".

O chefe de governo deixou ainda críticas claras ao líder da oposição, Jeremy Corbyn, defendendo que o mesmo anda "a implorar por uma eleição há dois anos". "Ele tem apoiantes lá fora a pedir eleições. Eu não quero eleições, mas se os deputados votarem amanhã [quarta-feira] para interromper as negociações e obrigar a outro atraso inútil do ‘Brexit', potencialmente por anos, esta seria a única maneira de resolver isso", rematou.

O líder do partido Trabalhista respondeu prontamente: "Se ele quer apresentar uma proposta para uma eleição geral, muito bem. Deixe passar a lei primeiro para descartar uma saída sem acordo". Isto porque, para conseguir convocar eleições antecipadas, o primeiro-ministro precisa do voto favorável de dois terços dos deputados, dependendo, assim, da ajuda dos trabalhitas.



Mas esta não foi a única derrota do dia de Boris. Durante o debate que anteceu a votação, o chefe de governo britânico viveu um momento insólito. O governo perdeu a maioria parlamentar, depois de um deputado conservador deixar oficialmente o partido trocando-o pelos Liberais Democratas. "Este governo conservador está a procurar agressivamente um Brexit prejudicial e de uma forma sem princípios. Está a colocar vidas e meios de subsistência em risco desnecessariamente e está a colocar em risco a integridade do Reino Unido. De forma mais generalizada, está a prejudicar a economia, a democracia e o papel do nosso país no mundo, usando manipulação política, intimidação e mentiras", acusou o deputado Philip Lee esta terça-feira.

Boris Johnson passou a ter um governo minoritário, com apenas 319 assentos, se forem somados os 309 deputados do partido Conservador e os 10 dos aliados do Partido Democrata Unionista (DUP).