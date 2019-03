Parlamento britânico chumba segundo referendo imediato

Como antecipado, a emenda que propunha a realização de um novo referendo sobre a permanência do Reino Unido na União Europeia foi rejeitada por uma ampla maioria do parlamento britânico.

A possibilidade de ser realizado um segundo referendo popular sobre a permanência do Reino Unido na União Europeia foi chumbada no parlamento britânico por uma margem significativa de 249 votos, com 334 votos contra e apenas 85 a favor da emenda que foi apresentada pela ex-deputada conservadora Sarah Wollaston (que agora integra um Grupo Independente no parlamento composto por parlamentares que cindiram dos "tories" e dos trabalhistas).



Porém, a rejeição a esta emenda era mais do que certa, sobretudo depois de o Partido Trabalhista de Jeremy Corbyn ter anunciado que iria abster-se por considerar que não é este o momento oportuno para colocar esta hipótese em cima da mesa. Ainda assim, houve 25 deputados do "labour" a furar a orientação de voto e a apoiar a convocação de um segundo referendo.



Recorde-se que após longos meses de indefinição, há poucas semanas Corbyn clarificou que os trabalhistas poderão apoiar uma nova consulta popular somente depois de verificada a impossibilidade de estabelecer uma união aduaneira com a UE



Como recorda o The Guardian, esta não é a primeira vez que a realização de outro referendo é rejeitada pela Câmara dos Comuns, que em dezembro de 2017 discutiu e votou essa possibilidade, na altura vencendo também o não à devolução da decisão aos eleitores.