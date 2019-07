Enrique Alfaro, governador do estado de Jalisco, cuja capital é Guadalajara, admite que este fenómeno tenha sido causado pelas alterações climáticas que afetam o planeta



A cidade mexicana tem registado temperaturas a rondar os 30.ºC e têm sido comuns as tempestades de granizo sazonais, mas não há registo de nenhuma com estas dimensões. Não há registo de mortos ou feridos graves, mas a proteção civil mexicana dá conta de duas pessoas com sinais de hipotermia.Enrique Alfaro, governador do estado de Jalisco, cuja capital é Guadalajara, admite que este fenómeno tenha sido causado pelas alterações climáticas que afetam o planeta Terra . "Começamos a perguntar-nos sobre se a mudança climática é real. Estes são fenómenos naturais nunca antes vistos", afirmou.A cidade mexicana tem registado temperaturas a rondar os 30.ºC e têm sido comuns as tempestades de granizo sazonais, mas não há registo de nenhuma com estas dimensões.

Seis bairros da cidade de Guadalajara , no México , ficaram cobertos de gelo depois de uma tempestade de granizo se ter abatido sobre a cidade. Dias antes tinham sido registadas temperaturas acima dos 30ºC no local.As autoridades referem que, em certos locais, se registou uma acumulação de cerca de dois metros de gelo, tendo deixado carros soterrados e vários estragos nas casas. Pelo menos 200 alojamentos familiares e estabelecimentos comerciais foram atingidos pela tempestade, que chegou mesmo a arrastar automóveis do lugar, refere o jornal britânico The Guardian.