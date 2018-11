A cobrança de €4 aos passageiros com voos marcados para hoje e quinta e que, por indisponibilidade dos serviços online, tiveram de fazer check in antecipado "é ilegal".

A eventual cobrança pela Ryanair de quatro euros aos passageiros com voos marcados para hoje e quinta-feira e que, por indisponibilidade dos serviços online da companhia, tiveram de fazer check in antecipado "é ilegal", alerta a Deco.



De acordo com a associação de defesa do consumidor, que vai "denunciar a situação" junto da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC), os passageiros nestas condições a quem tiver sido cobrado pelo check in devem reclamar junto da Ryanair e reportar o sucedido através da plataforma 'Queixas dos Transportes' da Deco.



A agência Lusa tentou obter esclarecimentos junto da Ryanair, mas tal não foi possível até ao momento.



Em causa está o anúncio feito na segunda-feira pela companhia aérea de baixo custo de que os seus serviços de reserva e check-in online estarão indisponíveis durante um período de 12 horas, entre as 17h00 de hoje e as 5h00 de quinta-feira, para uma "atualização de sistema".



No comunicado então divulgado, a Ryanair diz ter contactado nesse dia "todos os passageiros com viagens marcadas para quarta-feira, dia 7, e quinta-feira, dia 8 de Novembro, por 'e-mail' e por SMS [mensagem de texto para o telemóvel], aconselhando-os a efectuaram o check in online para os seus voos na terça-feira, dia 06 de novembro, antes do referido encerramento".



Contudo, segundo a Deco, "para fazer o check-in antecipadamente o consumidor pode ser surpreendido com o pagamento de quatro euros pela escolha de lugar, a única possibilidade disponível para dar seguimento ao check-in naquele momento".



"Na comunicação que a Ryanair enviou aos passageiros a companhia alerta para a necessidade de fazer o check-in online, sem concretizar a razão da urgência, e indica que o serviço estará indisponível temporariamente", refere a associação, acrescentando que "os passageiros são apenas informados de que o check-in no aeroporto implica o pagamento de 55 euros".



Para a Deco, "trata-se de mais uma política inaceitável" da Ryanair, que "penaliza os passageiros, apesar de o constrangimento ser da responsabilidade da companhia".



"A situação impõe informação individualizada e o check-in sem custos associados. Se tiver problemas e se lhe cobrarem pelo check-in, reclame junto da Ryanair e peça a nossa ajuda através da plataforma Queixas dos Transportes", remata a associação de defesa do consumidor.