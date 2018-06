O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou esta sexta-feira que a cimeira histórica com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-Un, se vai mesmo realizar e que a data escolhida é 12 de Junho.



Este anúncio coloca ponto final em nova ronda de negociações, depois da cimeira - marcada para o mesmo local e dia - ter sido cancelada por Trump em reacção à "hostilidade" manifestada pela Coreia do Norte.



Esta sexta-feira, o presidente dos EUA recebeu uma carta do hómologo, durante uma reunião com o enviado especial do regime de Pyongyang, Kim Yong Chol. Considerado um dos braços direitos de Kim Jong-Un, Kim Yong Chol chegou a estar na lista negra dos Estados Unidos devido ao seu papel no exército da Coreia do Norte.

Na véspera, o chefe da diplomacia norte-americana, Mike Pompeo, já dissera que as discussões preliminares para uma possível cimeira entre os líderes dos dois países estavam a ir "na direcção certa".