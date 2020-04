Os primeiros casos conhecidos de coronavírus foram anunciados na China a 31 de dezembro de 2019. Até 12 de janeiro deste ano, a doença da Covid-19 estava confinada ao país, com mais nenhum caso confirmado no resto do mundo. Em menos de três meses, o vírus espalhou-se e está agora em 177 dos 193 países reconhecidos pelas Nações Unidas e Organização Mundial de Saúde (OMS).

Os mais recentes a confirmarem doentes pela Covid-19 foram São Tomé e Príncipe, Maláui e o Sudão do Sul, três países do continente africano, onde a doença começa agora a chegar em força. Na Europa e em toda a América - do Norte, Central e do Sul – todos os países já confirmaram pelo menos um caso de infetados com o novo coronavírus.

Mas, de acordo com dados da Universidade John Hopkins, existem 16 estados-membros da ONU que ainda não conheceram qualquer infetado nos seus países. Quatro deles estão na Ásia – Coreia do Norte, Iémen, Turquemenistão e Tajiquistão -, dois em África – Comores e Lesoto – e os restantes dez na Oceânia – Ilhas Salomão e Ilhas Marshall, Vanuatu, Kiribati, Nauru, Palau, Tonga, Tuvalu, Estados Federados da Micronésia e Samoa. Veja o mapa interativo.





A estes acrescem ainda pelo menos 13 territórios pertencentes a outros países que ainda não conhecem qualquer caso da Covid-19. Há também 11 territórios sem residentes permanentes sem infetados – como é o caso da Antártida, por exemplo.

O que fizeram estas nações de diferente? Estão mais isoladas? Escondem os casos? Ou simplesmente desconhecem a existência de infetados nos seus países?



Coreia do Norte: o "melhor povo do mundo" não tem Covid-19

O país liderado por Kim Jong-un é o mais próximo da cidade chinesa onde tudo começou: de Wuhan até à capital norte-coreana, Pyongyang, são 1.400 quilómetros em linha reta ou pouco mais de dois mil de carro.

No entanto, e mesmo com os países vizinhos de ambos a sofrerem com a pandemia – Japão e Coreia do Sul -, a Coreia do Norte não registou oficialmente qualquer caso da Covid-19.

"Nenhuma pessoa foi infetada com o novo coronavírus no nosso país até agora", foi a garantia deixada por Pak Myong Su, diretor do departamento antiepidémico do centro de emergência contra as epidemias, à AFP. O país fechou as fronteiras terrestres com a China após terem sido confirmados os primeiros casos no país vizinho e impôs medidas de contenção rigorosas.

No entanto, são muitos os especialistas que consideram difícil que nenhum caso tenha sido confirmado dada a proximidade com o epicentro inicial do surto. O próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a Coreia do Norte estaria a "passar por algo", revelando que trocou correspondência com Kim Jong-un, na qual se disponibilizou a ajudar no combate à doença.

A própria OMS demonstrou a sua disponibilidade em ceder 900 mil dólares para ajudar Pyongyang a responder ao coronavírus, informou o Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários das Nações Unidas (OCHA).

Coincidência ou não, em meados de março, Kim Jong-un anunciou a construção de um novo hospital na capital norte-coreana, com abertura prevista para outubro de 2020, para servir a saúde e o bem-estar do "melhor povo do mundo".









Iémen, um desastre à espera de acontecer

Destes 16 países sem casos reportados da Covid-19, o Iémen é o que tem maior população – são quase 30 milhões de pessoas. E tem um problema tão ou mais grave que o coronavírus, e que já está bem embrenhado no seu país: a guerra.

Embora ainda não tenha registado qualquer caso, o país é especialmente visado por organizações não-governamentais, que temem uma catástrofe se a pandemia atingir o país, onde mais de três milhões de pessoas vivem amontoadas em campos de deslocados.

Na passada segunda-feira, o secretário-geral da ONU, António Guterres apelou "a um cessar-fogo imediato em todo o mundo" para salvar os civis da "fúria" do novo coronavírus. Este pedido era especialmente válido para o país asiático, onde os rebeldes Huthis apoiados pelo Irão estão em luta com as forças do governo local, reconhecido pela comunidade internacional e que conta com a ajuda de uma coligação militar internacional dirigida pela Arábia Saudita.

A guerra causou dezenas de milhares de mortos, sobretudo civis, segundo diversas ONG e mais de dois terços da população precisa de ajuda humanitária, calcula a ONU. Ameaçado pela fome, o país é ainda regularmente atingido por epidemias, de dengue ou de cólera, por exemplo, devido a um sistema de saúde degradado e à escassez de água potável.

Por todas estas razões, o Iémen é, provavelmente, a nação árabe mais vulnerável a uma epidemia. Mesmo sem conflitos, o país mais pobre da região não tem recursos para lidar com a Covid-19 caso esta se desenvolvesse ao ritmo que se tem verificado no resto do mundo.





Tajiquistão, o país onde se combate a Covid-19 "limpando a casa"

Todos os países à sua volta registam casos de coronavírus mas o Tajiquistão parece ser exceção. Até há pouco tempo, o país continuava a receber diariamente cerca de 20 voos, com mais de 6.500 passageiros diários, e as fronteiras funcionavam normalmente.

O presidente, Emomali Rahmon, deixou a receita do sucesso num discurso perante um estádio com 12 mil pessoas durante um evento na cidade de Khujand: "Deixar as casas limpas é uma das grandes qualidades do nosso povo. Especialmente em situações como esta, em que doenças infecciosas se estão a espalhar rápido. A nossa saúde está nas nossas mãos", disse.

E, embora mais de cinco mil pessoas tenham sido colocadas em quarentena no fim de março, o país continua sem infetados. Munira Karimova, principal médica do Hospital de Doenças Infecciosas de Dushanbe, capital do Tajiquistão, afirmou na altura que já tinha sido realizados dois mil testes e todos teriam resultado negativo, adiantando que os mesmos tinham sido confirmados por laboratórios em Londres e Novosibirsk, na Rússia.

Os próprios EUA, tal como fizeram com a Coreia do Norte, anunciaram o apoio ao Tajiquistão e disponibilizaram, a 18 de março, equipamento médico ao país em resposta ao novo coronavírus.

Mas o país não parece precisar. Este sábado, foi disputada a Supertaça de futebol no país. À porta fechada, é certo, mas as bancadas vazias foram ocupadas por uma larga tarja com a mensagem "Stop Coronavírus", escrita em tajique e russo.

Turquemenistão, o país onde a palavra "coronavírus" não entra

Próximo ao Tajiquistão, o Turquemenistão optou por uma estratégia um pouco diferente: autoridades e órgãos de comunicação social estão a evitar o uso da palavra "coronavírus", de maneira a impedir que a população do país fique alarmada com as notícias que correm sobre a doença.

A denúncia chegou da organização não-governamental Repórteres sem Fronteiras (RSF), que coloca o país, liderado por Gurbanguly Berdymukhamedov, como último no índice de liberdade de imprensa. Além destes, há relatos de pessoas perseguidas pelas forças de segurança por falarem da doença em público e até por usarem máscara na rua.

Enquanto o Turquemenistão continua em negação sobre a Covid-19, o vizinho Irão soma já mais de 60 mil infetados e quase quatro mil mortes pela doença, além de milhares de casos em todos os países à sua volta.

Curiosamente, um dia após a queixa, foi anunciado que o Ministério da Saúde havia criado uma linha de apoio para quem quisesse saber mais sobre o novo coronavírus. Ao mesmo tempo, Berdymukhamedov, conhecido como "Pai Protetor" e considerado um deus no seu país, recomendou que espaços públicos fossem desinfetados com uma planta tradicional turquemena, a harmala.

Dois dias depois, ordenou também o fecho de fronteiras e escolas e o cancelamento de viagens de e para a China - sem nunca explicar a razão por detrás das medidas ao seu povo.

Lesoto e Comores, os sobreviventes de um "aumento exponencial" em África

Na passada semana, eram cinco os países sem qualquer caso confirmado de Covid-19 em território africano. Entretanto, Malauí, Sudão do Sul e São Tomé e Príncipe, antiga colónia portuguesa, registaram os primeiros infetados e restam Lesoto e Comores.

O caso do Lesoto é particular, uma vez que está rodeado pela África do Sul - o país mais afetado pelo novo coronavírus no continente, com 1.749 casos e 13 mortes registadas. O reino "incrustado" talvez tenha sido ajudado pela sua alta altitude e pelos rios que ocupam o território, que dificultam o acesso a visitantes. Ainda assim, a resposta mais plausível para ainda não ter sido anunciado qualquer caso é a falta de kits de teste de despistagem da Covid-19, uma realidade em vários países africanos que pedem ajuda a países ocidentais para testar, levando muito mais tempo do que se tivessem essa tecnologia disponível internamente.

Quanto às Comores, a demora na confirmação de casos está relacionada com o isolamento da ilha. Todos os testes têm de ser enviados para a África do Sul para serem analisados e, embora tenha sido confirmado um caso da Covid-19 na ilha de Mayotte, geograficamente anexada ao arquipélago mas declarada como região francesa, as três ilhas principais continuam sem qualquer infetado conhecido.

Nas últimas semanas, África tem conhecido um "aumento exponencial" de casos, o que levou a OMS a alertar que muitas pessoas na região habitam em situações de sobrepopulação ou trabalham em "setores informais", necessitando de trabalhar diariamente para garantir que têm acesso a dinheiro.

O isolamento tem sido a salvação. O isolamento pode ser a perdição

Estar longe de tudo e de todos, nestes tempos, parece ser a chave para não confirmar qualquer caso do novo coronavírus. Não é por acaso que dez destes países sem casos de Covid-19 estão entre os menos visitados em todo o mundo, de acordo com a mais recente lista da ONU.

Nauru, o segundo país mais pequeno e com menos habitantes do mundo, não está incluído no ranking por falta de dados mas, à BBC, uma agência de viagens indicou que o país tem apenas cerca de 160 turistas por ano.

A isto, acrescem os mais de 300 quilómetros a que está Nauru do território mais próximo - a ilha de Banaba, pertencente a Kiribati - e os mais de 4.000 quilómetros que separam a ilha da cidade mais próxima da Austrália, Brisbane.

No entanto, isso não impediu a ilha com apenas 21 quilómetros quadrados de área de impôr as suas próprias medidas de restrição e estado de emergência perante a ameaça do novo coronavírus.

A 2 de março, todos os turistas de China, Coreia do Sul e Itália foram banidos. Cinco dias depois, o Irão foi adicionado à lista. Em meados de março, todos os voos para ilhas vizinhas foram suspensos e o seu único voo direto - para Brisbane - viu reduzida a sua frequência para uma vez a cada duas semanas. Além disso, todos os novos turistas foram obrigados a realizar quarentenas de 14 dias em hotéis.

As medidas podem parecer extremas mas, para o presidente local, Lionel Aingimea, são as necessárias num país com apenas um hospital, sem ventiladores e com falta de enfermeiros. Para já sempre que algum cidadão apresenta tosse ou febre, é isolado e testado para a Covid-19 - com todas as análises a resultarem em negativo até agora.

Palau é um micro-estado com 18 mil habitantes, algures no Oceano Pacífico. Tal como outros destes países, o seu isolamento do resto do mundo tem contribuído para que nenhum caso tenha sido reportado até ao momento. Apenas uma pessoa foi colocada em quarentena, precisamente esta semana, e as autoridades aguardam agora os resultados do teste à Covid-19.

Na sua capital económica, Koror, os supermercados estão já sem gel desinfetante, máscaras e álcool. As viagens até Guam, território insular dos EUA na Micronésia, foram reduzidas para uma por semana. As análises de deteção da doença têm de ser enviadas para o Taiwan, a 2.400 quilómetros de distância.

Enquanto não são conhecidos casos, o governo local constrói cinco unidades isoladas, com capacidade de internamento de até 14 pessoas - à espera daquilo que consideram ser inevitável.

Em Vanuatu, uma nação com apenas 300 mil pessoas dispersas por 80 ilhas no Pacífico, tem uma situação igual: o seu isolamento tem sido a sua salvação, mas o seu isolamento, aliado à pobreza e ao fraco sistema de saúde, deixa o país incrivelmente vulnerável.

O país está a enviar os teste à Covid-19 para laboratórios no exterior, mas só recebe os resultados sete dias depois. À Reuters, o diretor-geral de saúde, Posikai Samuel Tapo, afirmou em meados de março que o Vanuatu esperava conduzir os seus próprios testes daí a "poucas semanas", o que ainda não aconteceu.

O principal hospital do arquipélago está já a preparar-se para uma vaga de casos mas existem apenas 20 camas disponíveis. "Se um paciente tiver complicações, temos apenas dois ventiladores disponíveis em todo o país", afirmou ao The Guardian o porta-voz da equipa governamental de combate ao Covid-19, Russel Tamata.

Mas, à espera do novo coronavírus, surgiu um outro problema na região: o ciclone tropical Harold, uma tempestade de nível 5, chegou à região esta segunda-feira e deixou grande parte do país com as comunicações em baixo.

Na mesma lista dos países menos visitados segundo a ONU, estão outros que não conheceram qualquer caso da Covid-19 até ao momento: Tuvalu (o país menos populoso do mundo), Kiribati, Ilhas Marshall, Ilhas Salomão, Estados Federados da Micronésia e Tonga.

O Tuvalu e o Tonga, como parte da Commonwealth, receberam as mesmas indicações que outros países que respondem, oficiosamente, à Coroa Real Britânica, tendo implementado medidas de distanciamento social e o fecho quase total das fronteiras. Já no Kiribati, todos os imigrantes são sujeitos a uma análise das autoridades de saúde e pediu aos seus habitantes que evitassem deslocações.

Já os Estados Federados da Micronésia aplicaram, no início de março, das restrições mais duras do mundo a visitantes devido ao novo coronavírus, proibindo a entrada a quem tenha estado num país onde exista pelo menos um caso confirmado de Covid-19.

Todos estes têm um risco acrescido de letalidade pela Covid-19. "A melhor aposta destes países é, sem dúvida, tentar afastar esta coisa. Porque, se ela se entranha, estão feitos", afirma à BBC o médico Colin Tukuitonga, especialista em saúde pública e antigo comissário da OMS. "Estes países não têm sistemas de saúde robustos. São pequenos, frágeis e muitos não têm sequer ventiladores. Se um surto ocorresse, iria dizimar a população."

Tukuitonga aponta ainda que estes são países em que a sua população tem altos níveis de diabetes, doenças cardiovasculares e respiratórias - doenças todas elas pertencentes àquilo que são considerados os grupos de risco para a Covid-19.

Qual é a melhor solução destes países? Continuarem isolados. "O mesmo isolamento que tem sido sempre um problema para estes países é agora uma salvação", afirma o antigo comissário da OMS.



