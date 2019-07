A descarga abrupta das águas destruiu dezenas de habitações, disse o administrador de Maharashtra, Datta Bhadakawa, acrescentando que várias equipas de socorro foram destacadas para o distrito de Ratnagiri.



De acordo com o mesmo responsável, a investigação preliminar sugere que as fortes chuvas que se fizeram sentir elevaram o nível das águas o que provocou fissuras na pequena barragem de Tiware.



Desde segunda-feira morreram 34 pessoas, vítimas das chuvas de monção, em Maharasthra e vários habitantes da zona ficaram feridos.



A cidade de Bombaim tem sido particularmente afetada pela monção que já obrigou ao cancelamento de ligações aéreas e interrupções nos caminhos de ferro.



As chuvas afetam sobretudo as construções e infraestruturas mais frágeis e muros.



Na Índia, a estação das chuvas prolonga-se de junho até setembro.

