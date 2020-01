A incrível fuga de Ghosn, da madrugada ao canto gregoriano

O ex-presidente executivo do grupo Renault-Nissan Carlos Ghosn, que estava em prisão domiciliária no Japão a aguardar julgamento por, entre outros crimes, evasão fiscal, chegou no domingo ao Líbano, confirmou hoje uma fonte dos serviços de segurança libaneses. "(Carlos) Ghosn chegou ao aeroporto de Beirute no domingo", indicou, em declarações à agência francesa France-Presse (AFP), a mesma fonte.