Cuba anunciou que os seus cidadãos vão receber acesso total à Internet nos telemóveis a partir de quinta-feira, um dos últimos países do mundo a disponibilizar este serviço.



A presidente do monopólio estatal de telecomunicações cubano, Mayra Arevich, disse esta terça-feira que os cubanos podem começar a adquirir o serviço 3G pela primeira vez.



Até agora, os cubanos apenas tinham acesso a contas de e-mail estatais nos seus telefones.



A ilha tem uma das menores taxas de uso da Internet do mundo, mas está a evoluir nesse capítulo desde a melhoria nas relações entre os Estados Unidos e Cuba, iniciada em 2014 pelo presidente democrata Barack Obama, e pelo restabelecimento das relações diplomáticas em 2015.