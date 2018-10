Cristiano Ronaldo rejeita liminarmente as acusações de que está a ser alvo nos Estados Unidos sobre uma alegada violação, que suscitaram a reabertura do inquérito pela polícia de Las Vegas "Nego terminantemente as acusações de que sou alvo. Considero a violação um crime abjecto, contrário a tudo aquilo que sou e em que acredito. Não vou alimentar o espectáculo mediático montado por quem se quer promover à minha custa", escreveu no Twitter.