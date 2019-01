Criança desaparecida durante dois dias diz que urso cuidou dela

Mas o que é mais impressionante desta história é que segundo a criança de três anos diz que houve um urso negro que cuidou dele durante o tempo em que esteve na floresta ao frio. "O Casey disse que tinha uma amigo no bosque que era um urso e que esteve com ele", referiu Chip Hughes, chefe da polícia local.

Mas o que é mais impressionante desta história é que segundo a criança de três anos diz que houve um urso negro que cuidou dele durante o tempo em que esteve na floresta ao frio. "O Casey disse que tinha uma amigo no bosque que era um urso e que esteve com ele", referiu Chip Hughes, chefe da polícia local. Breanna Hathaway, a tia do menino, recorreu ao Facebook onde escreveu: "Deus enviou um amigo para o manter seguro. Os milagres acontecem". Continuar a ler Na região onde o menino se perdeu é de facto comum a existência de ursos, relatam vários sites, mas foi ainda impossível comprovar se as declarações da criança são verdadeiras ou falsas.

Casey Hathaway, de três anos, fugiu de casa dos pais na passada terça-feira. As temperaturas na Carolina do Norte rondavam os zero graus e a criança esteve duas noites inteiras fora de casa.Ao fim de dois dias, na noite de quinta-feira, equipas de resgate ouviram o choro de uma criança. Seguiram o som e encontraram Casey.