A primeira-ministra belga, Sophie Wilmès, foi recebida no Hospital Saint-Pierre, em Bruxelas , por uma guarda de honra de profissionais de saúde que lhe viraram as costas, à medida que o seu carro avançava até à porta do hospital, em sinal de protesto pela forma como o governo lidou com a pandemia de covid-19 Médicos, enfermeiros, técnicos, auxiliares e funcionários de limpeza juntaram-se a este protesto, virando as costas à primeira-ministra. Os profissionais de saúde queixam-se dos cortes orçamentais, dos baixos salários e da falta de pessoal. Criticam ainda a tentativa do governo de contratar profissionais sem qualificação para combater a pandemia.A Bélgica foi um dos países proporcionalmente mais afetados pelo vírus, com 55 mil casos de infeção confirmados e acima de nove mil mortos, tendo menos de 12 milhões de habitantes. Entre os países mais atingidos pelo novo coronavírus, a Bélgica conta com maior número de mortos proporcionalmente à sua população, com 78 vítimas mortais por cada 100 mil habitantes.A governante disse que entendeu este protesto como um pedido para que o governo se reúna com os profissionais para reavaliarem as condições de trabalho a que estes estão sujeitos. "Nada vai ser igual depois da crise, precisamos de reavaliar a importância da profissão de enfermagem", explicou Wilmès.