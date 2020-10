Covid-19. O tratamento de luxo de Trump que os americanos não têm como pagar

Desde que teve alta do hospital militar de Walter Reed, na segunda-feira, depois de ter ficado apenas três dias internado por ter testado positivo para a Covid-19, Donald Trump tem tentado passar a imagem do presidente invencível, do herói que derrotou o coronavírus, apelando aos americanos que encarem a doença sem medo e façam as suas vidas normalmente, promovendo cuidados de saúde e medicamentos a que teve acesso por ser quem é – alguns nem estão autorizados pela Agência Americana para a Segurança Alimentar e do Medicamento (FDA)."Não tenham medo da Covid. Não deixem que domine as vossas vidas. Nós desenvolvemos durante esta Administração Trump grandes medicamentos e conhecimento. Sinto-me melhor do que há 20 anos", escreveu, após a alta, o presidente de 74 anos, na sua conta de Twitter – o veículo que sempre privilegiou para comunicar com o mundo desde que chegou à Casa Branca em 2017. Mas o otimismo do candidato republicano à reeleição nas presidenciais de 3 de novembro pode chocar de frente com aquela que é a realidade de muitos cidadãos americanos, numa pandemia que, até agora, já matou mais de 210 mil pessoas e causou perto de 7,5 milhões de infetados."Ele é o presidente dos EUA, não me parece, de todo, descabido que ele receba um tipo de tratamentos mais vigorosos mesmo se ainda não se chegou ao ponto de ter evidências suficientes que permitam disponibilizá-los a todas as pessoas", disse ao Washington Post Robert Wachter, professor e diretor do departamento de Medicina da Universidade da Califórnia. O mesmo jornal escreveu que "muitos dos grandes hospitais do país têm espaços privados para celebridades, pacientes super-ricos ou influentes, que não querem misturar-se com o público em geral e podem fazer donativos consideráveis caso fiquem satisfeitos com o atendimento"."É correto dizer que os EUA têm dos melhores serviços de saúde do mundo, mas também que ele não é acessível a todos os americanos de forma igualitária. Os americanos das zonas rurais e mais pobres têm menos acesso a cuidados de saúde e sofrem os piores desfechos por causa disso", declarou à BBC David J Peters, professor de Sociologia rural da Universidade Estadual de Iowa, numa altura em que, num artigo online, a CNN afirmou, perentória: "Se adoecer de Covid-19, não espere receber o mesmo tratamento que o presidente Donald Trump".Na sexta-feira, depois de ser anunciado que o presidente e a primeira-dama, Melania Trump, tinham sido infetados com Covid-19, Donald Trump, que até então circulava regularmente sem máscara, foi transportado no helicóptero Marine One da Casa Branca para o hospital Walter Reed. Aí, sim, já surgiu usando uma máscara preta. A viagem, entre Washington DC e Bethesda, levou 10 minutos (se fosse de carro demoraria pelo menos uma meia hora).No hospital militar Walter Reed, fundado em 1940, o chefe do Estado americano tinha à sua espera a suite presidencial, que inclui sala de jantar e sofás para receber visitas, sendo uma das seis salas existentes nas instalações destinadas a altas patentes militares ou a membros da Administração. E uma equipa de profissionais exclusiva liderada por Sean Conley.Oficial da Marinha, Conley, de 40 anos, é médico pessoal de Trump desde 2018. Natural da Pensilvânia, formou-se na Universidade de Notre Dame, no Indiana, em 2002 e, quatro anos depois, formou-se em Medicina Osteopática na Faculdade de Medicina Osteopática de Filadélfia. Após outros cursos no Centro Médico Naval em Portsmouth, na Virgínia, Conley serviu no Afeganistão como chefe da equipa de trauma numa unidade médica da NATO.O médico tem sido criticado por alguns media e alguns dos seus pares pela informação vaga e demasiado otimista que apresenta no que toca ao estado de saúde do presidente, já para não falar na possibilidade de estar a ceder à pressão deste para fazer todas as suas vontades. Como por exemplo, andar de carro a acenar aos apoiantes que estavam à porta do hospital.Pelo menos dois agentes dos Serviços Secretos tiveram de o acompanhar no veículo."Cada pessoa que estava no veículo durante aquele passeio presidencial completamente desnecessário tem agora que ser colocada em quarentena durante 14 dias. Podem ficar doentes. Podem morrer. Para teatro político. [Uma coisa] ordenada por Trump para colocar vidas em risco por causa de um teatro. Isto é uma insanidade", escreveu no Twitter James Phillips, médico no mesmo hospital militar em que o presidente esteve internado.Enquanto isso, uma reportagem online da BBC recorda que, durante o verão, alguns hospitais na Flórida, Texas e Arizona tiveram problemas de lotação esgotada e tiveram que arranjar mais espaço extra - juntando camas - e meios - recorrendo a camas não hospitalares. Em julho, Fiana Tulip perdeu a mãe que era profissional de saúde e, precisamente por isso, não queria ir para os hospitais de Dallas. Para ela, conta à BBC, foi difícil ver o presidente ir de helicóptero para o hospital, quando a mãe nem sequer queria chamar uma ambulância para não sobrecarregar os filhos com despesas do seguro. "Em muitos sítios da América as pessoas têm medo de chamar uma ambulância com medo de que o seguro não queira cobrir as despesas", refere a BBC, citando o caso de um homem numa zona rural do Kansas que recebeu 80 mil dólares (68 mil euros) para pagar pelo transporte aéreo que o levou para o hospital devido a complicações suscitadas pelo coronavírus em abril. Depois de muita luta com a seguradora acabou por conseguir livrar-se da dívida.Antes de ser hospitalizado na sexta-feira, Trump recebeu uma dose de 8g de REGN-COV2, um tratamento experimental de anticorpos para combater o coronavírus que, segundo a CNN, tem mostrado alguns resultados promissores num estudo envolvendo 275 pacientes. Desenvolvido pela empresa de biotecnologia Regeneron Pharmaceuticals, este tratamento não está autorizado pela FDA e nem está disponível para o resto dos cidadãos americanos.Além deste tratamento experimental, o presidente foi tratado com Remdesivir, um antiviral criado para combater o Ébola que, segundo alguns estudos, poderá acelerar a recuperação de doentes de Covid-19, ainda que possa ter eventuais efeitos secundários, a nível do figado ou dos rins. Este medicamento também não está autorizado para uso generalizado pela FDA. O Remdesivir é administrado por via intravenosa, normalmente durante cinco dias, em pacientes hospitalizados. Apesar disso, Trump teve alta apenas após três dias de internamento.Ao REGN-COV2 e ao Remdesivir há ainda a somar a Dexametasona, um medicamento corticosteroide que pode reduzir a inflamação e minorar o risco de morte em doentes graves que tenham sido infetados com o novo coronavírus. Citando um ensaio realizado, Jonathan Reiner, professor de Medicina da Universidade George Washington, disse à CNN que "um quarto dos pacientes tratados com Dexametasona morreram passado um mês. A conclusão que podemos tirar deste triplo tratamento é que a equipa médica sentiu que o presidente corria grande perigo. O presidente pode muito bem ser a única pessoa do planeta a alguma vez receber esta combinação particular de medicamentos".Esta quarta-feira, Sean Conley, no seu relatório sobre o estado de saúde de Trump, disse que o chefe do Estado não tem febre há quatro dias, está há 24 horas sem sintomas e apresenta anticorpos contra a Covid-19. "O presidente esta manhã disse: Sinto-me ótimo", escreveu o médico de Trump, no relatório de situação clínica do presidente. Isto, horas antes do debate entre Mike Pence e Kamala Harris, respetivamente, o vice-presidente dos EUA e aliado de Trump e a senadora que foi escolhida pelo democrata Joe Biden para ser a sua N.º 2 na corrida à Casa Branca.Mas estarão todos estes medicamentos ao alcance de qualquer cidadão americano? À BBC, John Zurlo, especialista em infecciologia do Hospital Universitário Thomas Jefferson, em Filadélfia, disse que a Dexametasona até é um medicamento barato e disponível no mercado. "Também temos Remdesivir no nosso hospital. Imagino que outros hospitais também tenham. Pelo menos nas zonas urbanas. Se alguém estiver realmente muito doente pode receber este tratamento. A exeção será o tratamento com anticorpos que o senhor Trump recebeu. Não está disponível para as massas. Mas há um outro tratamento – com plasma convalescente – que poderá ser usado em vez desse".Na terça-feira à noite, mais uma vez através do Twitter, Trump tentou, sem sucesso, pressionar publicamente a FDA a aprovar uma vacina para a Covid-19 antes de 3 de novembro. Como se o tempo político, eleitoral, fosse o mesmo da ciência, da medicina. "As novas regras da FDA tornam mais difícil apressar as vacinas para aprovação antes das eleições", escreveu o presidente, tendo o chefe desta agência americana, Stephen Hahn, respondido, na mesma rede social: "A FDA está empenhada em garantir que o processo de desenvolvimento e avaliação científica das vacinas contra a Covid-19 seja o mais aberto e transparente possível".A FDA estabeleceu na terça-feira as regras a cumprir para ter uma futura vacina contra a Covid-19: os fabricantes de vacinas terão de esperar pelo menos dois meses após injetar a última dose dos ensaios clínicos de Fase 3, antes de submeterem um pedido de comercialização, de acordo com um comunicado divulgado pela agência no seu site.Trump, que depois de ter alta chegou à Casa Branca e voltou a tirar a máscara, foi levado para o hospital Walter Reed poucas horas depois de ter testado positivo para a Covid-19. Isto apesar de ter dito ao médico que sentia apenas sintomas ligeiros. "Os pacientes só são admitidos se estiverem em estado grave. Dizem-lhes para irem para casa e apenas se dirigirem ao hospital se tiverem falta de ar", relatou à BBC Anthony Almojera, um paramédico em Nova Iorque.À mesma reportagem, Juan Rios, profissional de saúde de Nova Iorque, contou que não teve grande dificuldade em ser admitido quando a sua respiração piorou devido a uma pneumonia que teve em simultâneo com a Covid-19, no início do ano, mas sentiu que estava a ser posto para fora. "Queriam dar-me alta, com o nível de oxigénio baixo, eu não me sentia bem em ir para casa, então tive que pedir a intervenção do meu médico pessoal para conseguir ficar mais um ou dois dias no hospital".John Zurlo, da Hospital Universitário Thomas Jefferson, reconhece a pressão das seguradoras. "Um paciente de 74 anos, por exemplo, com saúde frágil e febre, pode ser hospitalizado, mas as companhias de seguros escrutinam todos os internamentos e querem saber porque é que ele teve que estar internado durante três dias e o hospital tem que justificar. Mas um nível baixo de oxigénio é razão suficiente até para uma pessoa muito mais nova".Nas zonas rurais dos EUA, de acordo com um estudo da Universidade da Carolina do Norte, 120 hospitais encerraram ao longo da última década. David J Peters, professor de Sociologia rural da Universidade do Iowa, sublinha que as zonas rurais são as mais vulneráveis, não só por falta de hospitais, mas também de pessoal médico e especializado, dificuldade de acesso à telemedicina e internet de qualidade pobre, falta de transporte de pacientes entre estados, entre outros."A Covid tem tudo a ver com privilégios. Quanto mais privilegiado fores, mais podes ignorar as regras da Covid. Enquanto há pessoas que precisam de ir ao hospital, há outras pessoas que conseguem que o hospital vá até elas", disse ao site de notícias de saúde Sat News Lakshman Swamy, médico intensivista da Cambridge Health Alliance, no Massachusetts. "Isto do vírus é de partir o coração. Uma parte da população que está severamente sintomática não tem acesso a cuidados de saúde... e essa é a população que está a ser dizimada por isto", declarou à mesma publicação de Boston Josh Barocas, médico infecciologista, do Boston Medical Center, um hospital que serve de bóia de salvação para populações mais desfavorecidas.