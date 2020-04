Covid-19 no Brasil: Bolsonaro demite ministro da Saúde

"Acabo de ouvir do presidente Jair Bolsonaro o aviso da minha demissão do Ministério da Saúde. Quero agradecer a oportunidade que me foi dada, de ser gerente do nosso SUS, de pôr de pé o projeto de melhoria da saúde dos brasileiros e de planejar o enfrentamento da pandemia do coronavírus, o grande desafio que o nosso sistema de saúde está por enfrentar", escreveu Mandetta numa rede social, citado pelo site G1. "Agradeço a toda a equipe que esteve comigo no MS e desejo êxito ao meu sucessor no cargo de ministro da Saúde. Rogo a Deus e a Nossa Senhora Aparecida que abençoem muito o nosso país."



Segundo a Reuters, Mandetta será substituído pelo oncologista Nelson Teich.



Ao longo de várias semanas, Bolsonaro e Mandetta chocaram quanto à resposta do Brasil à pandemia do novo coronavírus. A 12 de abril, Mandetta reconheceu que a população não sabia se devia escutar "o presidente ou o ministro" da Saúde sobre as medidas. O ministro defende o isolamento, mas para Bolsonaro estas medidas são desnecessárias e más para a economia e este tipo de resposta à pandemia é exagerada.



No Brasil, morreram 1.736 pessoas devido à Covid-19. Verificam-se 28.320 casos confirmados.