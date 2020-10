A chanceler alemã, Angela Merkel, confirmou esta quarta-feira que a Alemanha vai entrar num lockdown parcial a partir de 2 de novembro, segunda-feira. Esta medida serve para evitar um confinamento generalizado que leve ao encerramento de escolas e jardins-de-infância e à obrigatoriedade de a população permanecer em casa.As medidas agora apresentadas vão aplicar-se a todo o país e serão revistas daqui a 15 dias, escreve a agência Reuters. Em declarações aos jornalistas, a chanceler alemã explicou que estas são "medidas duras", mas necessárias, já que o número de pacientes nas unidades de cuidados intensivos mais que duplicaram nos últimos dez dias e que o sistema de saúde nacional iria atingir o seu limite se a pandemia continuasse a crescer a este ritmo.Merkel anunciou ainda um novo pacote de ajuda aos negócios no valor de 10 mil milhões de euros.A chanceler esteve reunida com os líderes dos 16 estados federados num dia em que o ministro da Saúde alemão, Jens Spahn, se mantém em casa em isolamento, depois de ter contraído a doença, e disse que, "se as unidades de cuidados intensivos encherem, já é demasiado tarde", apelando à necessidade de diminuir os contágios.A Alemanha registou esta quarta-feira mais 14.964 novos casos de covid-19, o número mais alto desde o início da pandemia.A Alemanha regista um total de 464.239 casos desde o início da pandemia de covid-19, dos quais 332.800 já foram considerados curados.Nas últimas 24 horas, contabilizaram-se 85 vítimas mortais para um total de 10.183.