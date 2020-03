Os Estados Unidos passaram a ser o país do mundo com mais casos de Covid-19, contabilizando neste momento 81.321 casos positivos, mais do que os registados pela China, pela Itália ou qualquer outro país. Os especialistas tinham avisado que os Estados Unidos podiam ser um dos países mais afetados pela pandemia.



Os hospitais estão a enfrentar dificuldades com o elevado número de pacientes e a falta de material, como máscaras, luvas e ventiladores. Em casos mais graves da doença, os ventiladores permitem ajudar os pacientes com incapacidade pulmonar.



O governador de Nova Iorque, Andrew Cuomo, disse que aquele estado norte-americano precisa de 30 mil ventiladores para responder à escalada da crise do novo coronavírus. Mas o presidente dos Estados Unidos - país que na noite de quinta-feira passou a registar o maior número de casos de covid-19 no mundo - duvida dos números e não acredita que sejam necessários tantos ventiladores."Tenho a sensação que em muitas áreas estão a anunciar números maiores do que na realidade vão ser", disse Donald Trump em entrevista à Fox News. "Não acredito que precisem de 40 ou 30 mil ventiladores. Grandes hospitais às vezes têm dois ventiladores. E agora, do nada, eles perguntam 'podemos encomendar 30 mil ventiladores?'".

Na terça-feira, Andrew Cuomo falou sobre a falta de material médico para responder ao pico do surto, que está previsto ocorrer em cerca de duas semanas.



Os governadores reuniram-se com Donald Trump para pedir uma resposta concertada à pandemia e, de acordo com a Associated Press, nessa reunião o governador Jay Inslee "implorou" por medidas que permitissem aumentar a produção de material médico necessário. "Pessoas como o governador Inslee [do estado de Washington] deviam estar a fazer mais do que aquilo que ele está", disse Trump.