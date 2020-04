Coronavírus: Pandemia já causou mais de 204 mil mortos pelo mundo

A pandemia de covid-19 já provocou 204.696 mortos e infetou mais de 2,9 milhões de pessoas em todo o mundo desde dezembro, segundo um balanço da agência AFP, baseado em dados oficiais.

De acordo com os dados recolhidos pela AFP, até às 20:00 em Lisboa, foram oficialmente diagnosticados 2.929.630 de casos de infeção pelo novo coronavírus em 193 países e territórios desde o início da epidemia, em dezembro de 2019, na província chinesa de Wuhan.

Contudo, a AFP alerta que o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do total real de infeções, já que um grande número de países está a testar apenas os casos que requerem tratamento hospitalar.

Entre os casos diagnosticados, pelo menos 797.800 já são considerados curados.

Desde a contagem realizada à mesma hora de sábado, registaram-se 3.961 mortes e foram diagnosticados 83.386 novos casos de infeção pelo novo coronavírus em todo o mundo.

Os países com mais óbitos nas últimas 24 horas foram os Estados Unidos da América (1.105), Reino Unido (413) e Brasil (346).

Os Estados Unidos da América, que reportaram a primeira morte devido à covid-19 em fevereiro, são o país que regista mais mortes - 54.175 - e mais casos de infeção pelo novo coronavírus - 956.292. Pelo menos 106.366 pessoas já foram declaradas como curadas pelas autoridades norte-americanas.

Depois dos Estados Unidos da América, os países mais afetados devido à pandemia são a Itália, com 26.644 mortes em 197.675 casos, a Espanha com 23.190 mortos (207.634 casos), a França com 22.856 mortes (162.100 casos) e o Reino Unido com 20.732 mortos (152.840 casos).

A China (sem os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia começou no final de dezembro, contabilizou oficialmente 82.827 casos (11 novos casos entre sábado e hoje), com 4.632 mortes (nenhuma nova), e 77.394 recuperados.

A Europa totalizava 124.091 mortos entre 1.368.407 de casos, os Estados Unidos e o Canadá 56.811 mortes (1.002.932 casos), a Ásia 7.993 mortos (201.605 casos), a América Latina e as Caraíbas 7.985 mortes (162.066 casos), o Médio Oriente 6.296 mortes (155.102 casos), África 1.412 mortos (31.514 casos) e a Oceânia 108 mortes (8.013 casos).

Este balanço foi realizado a partir de dados recolhidos pela AFP junto de autoridades nacionais e informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Portugal contabiliza 903 mortos associados à covid-19 em 23.864 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde sobre a pandemia divulgado hoje.

Relativamente ao dia anterior, há mais 23 mortos (+2,6%) e mais 472 casos de infeção (+2%).

Das pessoas infetadas, 1.005 estão hospitalizadas, das quais 182 em unidades de cuidados intensivos, e o número de casos recuperados passou de 1.277 para 1.329.