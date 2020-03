Coronavírus: Número de mortos em Itália sobe de 366 para 463 em 24 horas

As autoridades italianas revelaram que o número de mortos por infeção do novo coronavírus no país subiu de 366 para 463 em 24 horas. Os dados oficiais indicam que só na Lombardia, região que é o centro do foco do surto de Covid-19 no país, se registaram mais 66 mortes no mesmo período de tempo. Segundo os dados revelados esta segunda-feira, citados pela Reuters, são agora 9172 os casos confirmados de Covid-19, um aumento de 24%, o maior registado desde que o o primeiro caso foi detetado a 21 de fevereiro. Até agora, 724 pessoas já recuperaram da infeção, enquanto 622 estão nos cuidados intensivos.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro e desde então foram infetadas mais de 110 mil pessoas, mas a maioria já recuperou. A doença provocou até ao momento cerca de 3.800 mortos.

Nos últimos dias, a Itália tornou-se o caso mais grave de epidemia fora da China, estando neste momento cerca de 16 milhões de pessoas em quarentena no Norte do país.